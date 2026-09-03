TFA: SOL SERÁ LOCAL Y SAN MARTÍN VISITANTE POR LA SEPTIMA FECHA

El Consejo Federal de la AFA oficializó la programación de la séptima fecha de la Zona A. Los representantes de la provincia verán acción en simultáneo este domingo 6 de septiembre, con la premisa de sumar en una instancia decisiva del certamen.

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Sol de América busca hacerse fuerte en casa

El conjunto del barrio San Miguel jugará ante su gente en un horario ideal para el domingo. Sol de América recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) a partir de las 19 en su propio estadio de la capital formoseña.

Para impartir justicia en este cruce, las autoridades designaron al santiagueño Francisco Acosta como árbitro principal. La terna se completará con los asistentes Hugo Freitas (Rosario) y Néstor Cáceres (Santiago del Estero), mientras que Bruno Pezzota (Alcorta) oficiará como cuarto árbitro.

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San Martín sale a la ruta con el objetivo de traer puntos

Por su parte, el «Franjeado» tendrá una parada exigente en territorio bonaerense. San Martín de Formosa visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo a las 16, en un encuentro que se disputará en el Estadio Salomón Boeseldín.

El referí cordobés Leandro Sosa (Pascanas) será el encargado de dirigir las acciones del partido. Estará secundado en las líneas por Marcos Guzmán (Pascanas) y Débora Leguizamón (San Vicente), quedando Sergio Monzón (Mercedes) como cuarto juez.

FOTO: Sol de América se presentará ante su público en el estadio del Lote 34 cuando reciba al equipo cordobés de Sportivo Belgrano de San Francisco.

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