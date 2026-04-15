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TFA: SOL Y SAN MARTÍN JUGARÁN SUS PARTIDOS EN LA TARDE DEL SÁBADO

Porreddeportiva

Abr 15, 2026

Los equipos formoseños jugarán sus compromisos de la quinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026 en la jornada del sábado 18. Sol de América recibirá a Defensores de Vilelas (Chaco) en el estadio del Lote 34, en tanto que San Martín visitará a Sarmiento en el estadio Centenario de la ciudad de Resistencia (Chaco). A continuación, todos los detalles:

FOTO 1: Toda la alegría de los jugadores y cuerpo técnico en el vestuario solense.

FOTO 2: San Martín hará una riesgosa visita a Sarmiento del Chaco.

 

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