TFA: SOL Y SAN MARTÍN LISTOS PARA JUGAR LA TERCERA FECHA DE LA ZONA 2

Cuenta regresiva para la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2025, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. Los equipos formoseños de Sol de América y San Martín, jugarán el domingo sus respectivos compromisos. FOTO 1: El estadio de Sol de América ya esta listo para recibir al Federal A. El presidente de la entidad Darío Di Martino observa el sector de los bancos de relevos.

El Solense bajo las órdenes de la dupla Omar Larroza- Ricardo Parola recibirá a Sarmiento de la Banda. El conjunto formoseño buscará la rehabilitación tras la caída sufrida en el debut frente a Juventud Antoniana de Salta. El estadio del Lote 34, lucirá impecable de cara a los partidos que en calidad de local afrontará Sol de América.

Por su parte San Martín se presentará en Tucumán para confrontar con Tucumán Central, con el propósito de sumar puntos y sostener su condición de candidato a estar en la puja por una de las dos plazas para el Torneo Primera Nacional de la AFA. El Franjeado buscará olvidar rápido la caída ante Racing de Avellaneda por la Copa Argentina, y focalizarse de lleno en un torneo donde en la pasada edición llegó muy lejos. A continuación, todos los detalles.

ZONA 2

Domingo 5 de Abril

SOL DE AMÉRICA (FORMOSA) vs. SARMIENTO (LA BANDA)

Árbitro: Leonardo Emmanuel Billanueva (Liga: Corrientes)

Asistente 1: Nicolás Matías Sosa (Liga: Corrientes)

Asistente 2: Andrés Leonardo Franco (Liga: Corrientes)

Cuarto árbitro: Ángel Esteban Ayala (Liga: Corrientes)

Estadio: Club Sol de América en el Lote 34- Ciudad de Formosa

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TUCUMÁN CENTRAL (TUCUMÁN) vs. SAN MARTÍN (FORMOSA)

Horario: 16:00

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga: Catamarca)

Asistente 1: Exequiel Augusto Aguero (Liga: Catamarca)

Asistente 2: Diego Pablo Ocampo (Liga: Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Liga: Salta)

Estadio: Club Tucumán Central- Ciudad de Tucumán

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