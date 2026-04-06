TFA: SUERTE DISPAR PARA LOS FORMOSEÑOS: SOL FESTEJÓ EN CASA Y SAN MARTÍN SUFRIÓ EN TUCUMÁN

Pasó la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. En Formosa, Sol de América derrotó por 1-0 a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), mientras que San Martín en calidad de visitante cayó por 2-0 frente a Tucumán Central Deportes. A continuación, un panorama de ambos juegos.

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Ganó Sol de América

El solense sumó tres valiosos puntos al imponerse por 1-0 a Sarmiento de La Banda, en el cotejo que tuvo por escenario el estadio del Lote 34 en la capital formoseña. El único gol del partido fue obtenido por el recién ingresado delantero paraguayo José Cabañas Ortiz a los 42´del complemento. FOTO 1: Festejo formoseño en el duelo con los santiagueños.

Sol de América hizo los méritos necesarios para alzarse con la victoria, en un compromiso parejo en el primer periodo, pero claramente favorable en el segundo. A los 41´, el talentoso Sebastián Jiménez fue derribado en la puerta del área grande, y del tiro libre se encargó Cabañas que con un potente remate superó la resistencia del golero Juan Mendoza para el definitivo 1-0 a favor del local. El árbitro correntino Leonardo Emmanuel Villanueva adicionó 5´, pero el tanteador no se alteró. En la cuarta fecha el conjunto formoseño conducido por Omar Larrosa y Ricardo Parola visitará a Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones).

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San Martín cayó en Tucumán

El Franjeado dejó una imagen diluida en su visita a Tucumán Central Deportes y fue derrotado por 2-0. Los goles del Rojo de Villa Alem fueron logrados por Benjamín Rodríguez con golpe de cabeza a los 38´de la etapa inicial, y el segundo fue obra de Brahían Collado de tiro libre a los 7´de la parte final.

El árbitro catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez le exhibió la tarjeta roja a Collado del local, y a los visitantes Oscar Chiquichano y Agustín Griego. En la cuarta fecha los dirigidos por Marcelo Rubino recibirán a Boca Unidos de Corrientes. FOTO 2: El Libertador no tuvo una tarde feliz en Tucumán y se quedó con las manos vacías.

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Todos los resultados

de La fecha 3-Zona 2

Sol de América1- Sarmiento de La Banda 0

Tucumán Central Deportes 2- San Martín de Formosa 0

Boca Unidos de Corrientes 2- Defensores de Vilelas 4

Sarmiento de Resistencia 0- Bartolomé Mitre 0

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