TFA: TODO LISTO PARA LOS JUEGOS DE IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

El Consejo Federal de la AFA confirmó el cronograma oficial para los encuentros de ida de los Cuartos de Final del Torneo Federal A 2026. Los representantes de la provincia de Formosa, Sol de América y San Martín, saldrán a la cancha el domingo 27 de septiembre en busca de dar el primer paso hacia las semifinales.

El detalle de la programación para los equipos formoseños:

—

Sol de América recibe a Cipolletti

El conjunto solense jugará en condición de local en la capital provincial. El encuentro está pautado para las 19 en el estadio del Club Sol de América. El arbitraje estará a cargo de Gustavo Benítez, quien será secundado por los asistentes Luciano Díaz y Diego Ocampo, mientras que Facundo Vizgarra Campos completará la delegación arbitra salteña como cuarto juez.

—

San Martín viaja a Río Cuarto

Por su parte, la «Franja» tendrá una dura parada en territorio cordobés. Visitará a Atenas de Río Cuarto a partir de las 19:30 en el estadio 9 de Julio. Para este compromiso, la máxima autoridad será el mendocino Jorge Etem, acompañado por Hugo Fleitas (Rosario) e Iván Araya Quinteros (Mendoza) como asistentes, y Enzo Gutiérrez (Salto) en el rol de cuarto árbitro.

Ambos planteles formoseños ultiman detalles de cara a una jornada clave que comenzará a definir el rumbo de los cruces en el certamen federal que entregará dos boletos a la Primera Nacional.

—

FOTO: La hinchada solense volverá a estar presente en el estadio del Lote 34 para apoyar al equipo que dirige Ricardo Parola.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas