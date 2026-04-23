Tiempo de revancha en las  semifinales del Federativo

La Federación Formoseña de Fútbol (FFF) dio a conocer los días y horarios de los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Federativo de Clubes 2026. A continuación, los detalles:
Sábado 25 de abril
Estrellas de Laishí vs. 1º de Mayo (Clorinda)
Horario: 16:30
Estadio: Municipal de San Francisco de Laishí
Domingo 26 de abril
Deportivo Itatí vs. Libertad (Clorinda)
Horario: 16:00
Estadio: Carlos Ismael Strong (Liga Piranense de Fútbol)
Resultados de los cruces de ida:
1º de Mayo 2 – Estrellas de Laishí 2
Libertad 2 – Deportivo Itatí 1
Reglamento:
En caso de paridad en el resultado global de las series, la definición se realizará mediante tiros desde el punto penal. Los ganadores accederán a la gran final, donde el campeón obtendrá el cupo para el Torneo Regional Federal Amateur organizado por el Consejo Federal de la AFA.
FOTO: Libertad de Clorinda es puro optimismo para el cruce de vuelta en Pirané. Ganó en la ida, y se mantiene invicto.