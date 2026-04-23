Tiempo de revancha en las  semifinales del Federativo

La Federación Formoseña de Fútbol (FFF) dio a conocer los días y horarios de los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Federativo de Clubes 2026. A continuación, los detalles:

Sábado 25 de abril

Estrellas de Laishí vs. 1º de Mayo (Clorinda)

Horario: 16:30

Estadio: Municipal de San Francisco de Laishí

Domingo 26 de abril

Deportivo Itatí vs. Libertad (Clorinda)

Horario: 16:00

Estadio: Carlos Ismael Strong (Liga Piranense de Fútbol)

Resultados de los cruces de ida:

1º de Mayo 2 – Estrellas de Laishí 2

Libertad 2 – Deportivo Itatí 1

Reglamento:

En caso de paridad en el resultado global de las series, la definición se realizará mediante tiros desde el punto penal. Los ganadores accederán a la gran final, donde el campeón obtendrá el cupo para el Torneo Regional Federal Amateur organizado por el Consejo Federal de la AFA.

FOTO: Libertad de Clorinda es puro optimismo para el cruce de vuelta en Pirané. Ganó en la ida, y se mantiene invicto.