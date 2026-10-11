TODA LA AGENDA DEL RUGBY REGIONAL
Se juega la 15ta fecha tanto del Regional del NEA, como del Oficial de la URNE, ya hay varios equipos con boleto asegurado, resta definición posiciones y queda margen para meterse en todas las categorías. A una fecha del cierre de la etapa de clasificación, este sábado y domingo, es clave para conocer a los protagonistas de las seminales. El sábado en la capital formoseña, el local Aguará recibirá a CURDA de Asunción (Paraguay).
Por el Regional del NEA en Primera división, el líder Taraguy (55) visita a San Patricio (29) buscando asegurarse el primer lugar, en un partido complicado, aunque los santos, ya sin chances de llegar a semifinales. Mientras que el escolta, CURNE (50) tiene una visita difícil ante San José (40). Donde ambos buscan puntos claves para sus objetivos, los “universitarios” aspiran al primer lugar y los “bulldogs” con 40, quieren asegurarse el cuarto boleto en semis.
Por su parte, Aranduroga (49) marcha tercera y visita a Regatas (21), con puntos claves para las “cebras” buscando no perder su lugar en semis. En tanto que Aguará (19) recibirá a CURDA (36), donde los “búhos” buscan su chance de seguir con margen de meterse en semifinales.
Será sin dudas una fecha clave para conocer ubicaciones de cara a las semifinales.
Algo similar sucede en Intermedia, el otro Regional tiene a Taraguy y CURNE como líderes con 42, Aranduroga con 34, seguido por Sixty con 27 y San Pa con 24, aun con chances de clasificar.
Los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes Aranduroga 5 – Sixty 27; CURNE 26 – Regatas 5 y San Patricio 55 – Aguará 14.
Mientras que, buscando semifinales en el Regional de Ascenso, se jugó una fecha clave y restan dos jornadas para definir posiciones. Sixty superó 67 a 12 a Abipones, Qompí superó a Caza y Pesca por 36 a 27, mientras que Tacurú se quedó con el duelo posadeño por 47 a 31 y Lomas sumó el partido frente a Pay Ubre, para dejar las posiciones de la siguiente manera: 1°) Sixty 23; 2°) Tacurú 20; 3°) CAPRI 15; 4°) Lomas 15; 5°) Abipones 10; 6°) Caza y Pesca 8; 7°) Qompí 4; 8°) Pay Ubre 1.
A dos fechas del cierre, todavía quedan plazas en juego para las semifinales.
PARA AGENDAR
Este sería el cronograma de las semifinales y finales para conocer como sigue el torneo después de la última fecha prevista para el 17 de octubre.
Sábado 24/10: Semifinales Menores de 17
Sábado 31/10: Final M17; Semifinales Ascenso; Semifinales Pre intermedia; Semifinales Intermedia y Semifinales de Primera.
Domingo 1/11: Semifinales M15, M16 y M19; Triangular Final Reducido Regional C.
Sábado 7/11: Finales: M15, M16, M17; Regional Ascenso; Pre intermedia; Intermedia; 3er y 4to Puesto Primera y Final Regional Primera.
PROGRAMACION
TORNEO REGIONAL NEA 2026
PRIMERA – 15ta fecha
Sábado 10:
15.00: San José vs. CURNE. Referee: Adrián Bogado.
15.45: Aguará vs. CURDA. Referee: Rodrigo Sauco.
16.00: San Patricio vs. Taraguy. Referee: Marco Piñeiro.
Domingo 11
16.00: Regatas vs. Aranduroga. Referee: Federico Solari.
INTERMEDIA
Sábado 10:
14.00: San Patricio vs. Taraguy. Referee: Cristian Cabrera.
16.00: Sixty vs. CURNE. Referee: Brian Gómez.
Domingo 11
14.00: Regatas vs. Aranduroga. Referee: María Vallejos.
Libre: Aguará.
TORNEO REGIONAL B NEA 2026
Primera – 6ta fecha
Sábado 10:
14.00: Pay Ubre vs. Sixty. Referee: Joaquín Romero.
Domingo 11
14.30: Qompí vs. Lomas. Referee: Santiago Folleto.
14.30: Tacurú vs. Caza y Pesca. Referee: Juan Requino.
14.30: Abipones vs. CAPRI. Referee: Walter Esquivel.
FOTO: El mejor rugby del regional NEA tendrá protagonismo este fin de semana. En Formosa, Aguará será anfitrión de CURDA-