Se juega la 15ta fecha tanto del Regional del NEA, como del Oficial de la URNE, ya hay varios equipos con boleto asegurado, resta definición posiciones y queda margen para meterse en todas las categorías. A una fecha del cierre de la etapa de clasificación, este sábado y domingo, es clave para conocer a los protagonistas de las seminales. El sábado en la capital formoseña, el local Aguará recibirá a CURDA de Asunción (Paraguay).

Por el Regional del NEA en Primera división, el líder Taraguy (55) visita a San Patricio (29) buscando asegurarse el primer lugar, en un partido complicado, aunque los santos, ya sin chances de llegar a semifinales. Mientras que el escolta, CURNE (50) tiene una visita difícil ante San José (40). Donde ambos buscan puntos claves para sus objetivos, los “universitarios” aspiran al primer lugar y los “bulldogs” con 40, quieren asegurarse el cuarto boleto en semis.

Por su parte, Aranduroga (49) marcha tercera y visita a Regatas (21), con puntos claves para las “cebras” buscando no perder su lugar en semis. En tanto que Aguará (19) recibirá a CURDA (36), donde los “búhos” buscan su chance de seguir con margen de meterse en semifinales.

Será sin dudas una fecha clave para conocer ubicaciones de cara a las semifinales.

Algo similar sucede en Intermedia, el otro Regional tiene a Taraguy y CURNE como líderes con 42, Aranduroga con 34, seguido por Sixty con 27 y San Pa con 24, aun con chances de clasificar.

Los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes Aranduroga 5 – Sixty 27; CURNE 26 – Regatas 5 y San Patricio 55 – Aguará 14.

Mientras que, buscando semifinales en el Regional de Ascenso, se jugó una fecha clave y restan dos jornadas para definir posiciones. Sixty superó 67 a 12 a Abipones, Qompí superó a Caza y Pesca por 36 a 27, mientras que Tacurú se quedó con el duelo posadeño por 47 a 31 y Lomas sumó el partido frente a Pay Ubre, para dejar las posiciones de la siguiente manera: 1°) Sixty 23; 2°) Tacurú 20; 3°) CAPRI 15; 4°) Lomas 15; 5°) Abipones 10; 6°) Caza y Pesca 8; 7°) Qompí 4; 8°) Pay Ubre 1.

A dos fechas del cierre, todavía quedan plazas en juego para las semifinales.

PARA AGENDAR

Este sería el cronograma de las semifinales y finales para conocer como sigue el torneo después de la última fecha prevista para el 17 de octubre.

Sábado 24/10: Semifinales Menores de 17

Sábado 31/10: Final M17; Semifinales Ascenso; Semifinales Pre intermedia; Semifinales Intermedia y Semifinales de Primera.

Domingo 1/11: Semifinales M15, M16 y M19; Triangular Final Reducido Regional C.

Sábado 7/11: Finales: M15, M16, M17; Regional Ascenso; Pre intermedia; Intermedia; 3er y 4to Puesto Primera y Final Regional Primera.

PROGRAMACION

TORNEO REGIONAL NEA 2026

PRIMERA – 15ta fecha

Sábado 10:

15.00: San José vs. CURNE. Referee: Adrián Bogado.

15.45: Aguará vs. CURDA. Referee: Rodrigo Sauco.

16.00: San Patricio vs. Taraguy. Referee: Marco Piñeiro.

Domingo 11

16.00: Regatas vs. Aranduroga. Referee: Federico Solari.

INTERMEDIA

Sábado 10:

14.00: San Patricio vs. Taraguy. Referee: Cristian Cabrera.

16.00: Sixty vs. CURNE. Referee: Brian Gómez.

Domingo 11

14.00: Regatas vs. Aranduroga. Referee: María Vallejos.

Libre: Aguará.

TORNEO REGIONAL B NEA 2026

Primera – 6ta fecha

Sábado 10:

14.00: Pay Ubre vs. Sixty. Referee: Joaquín Romero.

Domingo 11

14.30: Qompí vs. Lomas. Referee: Santiago Folleto.

14.30: Tacurú vs. Caza y Pesca. Referee: Juan Requino.

14.30: Abipones vs. CAPRI. Referee: Walter Esquivel.

FOTO: El mejor rugby del regional NEA tendrá protagonismo este fin de semana. En Formosa, Aguará será anfitrión de CURDA-

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