TODA LA GRAN CARTELERA DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA
(Gentileza de Tiempo de Rugby) Se jugará este fin de semana la 14ta fecha del Regional del NEA tanto en Primera como en Intermedia y la sexta fecha del Ascenso. La definición tendrá estas próximas tres fechas como jornadas claves para meterse en semifinales.
En Primera, Taraguy lidera, ya clasificado, recibe a CURDA que pelea por meterse en semis. Mientras que el escolta, Aranduroga visita a San José en un partido clave para las aspiraciones de ambos. En tanto que CURNE que viene de ganar en Tucumán y quedó entonado para esta etapa de definiciones, vivirá de local el clásico chaqueño frente a Regatas.
Ya sin margen de error, San Patricio recibe a Aguará, buscando puntos que lo mantenga expectante.
En Intermedia, también los “cuervos” lidera, pero aún no se definen las plazas, varios candidatos a las cuatro primeras plazas.
Por su parte, en el Ascenso, no hay descanso para buscar a los dos mejores que volverán a la elite.
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PROGRAMACION
TORNEO REGIONAL NEA 2026
Primera – 14ta fecha
Sábado 3
14.30: Taraguy vs. CURDA
15.30: San José vs. Aranduroga
16.00: CURNE vs. Regatas
16.00: San Patricio vs. Aguará.
Intermedia – 14ta fecha
Sábado 3
14.00: CURNE vs. Regatas
14.00: San Patricio vs. Aguará.
16.00: Aranduroga vs. Sixty.
Libre: Taraguy
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TORNEO REGIONAL B NEA 2026
Primera – 5ta fecha
Sábado 3
15.00: Lomas vs. Pay Ubre
15.30: CAPRI vs. Tacurú
16.00: Caza y Pesca vs. Qompi
Domingo 4
15.30: Sixty vs. Abipones
POSICIONES
Primera: 1°) Taraguy 51; 2°) Aranduroga 49; 3°) CURNE 46; 4°) San José 35; 5°) CURDA 35; 6°) San Patricio 25; 7°) Regatas 20; 8°) Aguará 19.
Intermedia: 1°) Taraguy 42; 2°) CURNE 37; 3°) Aranduroga 34; 4°) Sixty 23; 5°) San Patricio 16; 6°) Aguará 13; 7°) Regatas 11.
Ascenso: 1°) Sixty 18; 2°) Tacurú 16; 3°) CAPRI 15; 4°) Lomas 10; 5°) Abipones 10; 6°) Caza y Pesca 8; 7°) Pay Ubre 1; 8°) Qompí 0.
FOTO: Aguará en plena acción en el Regional de Rugby. Este fin de semana visitará a San Patricio de Corrientes.