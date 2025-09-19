TODAS LAS NOTICIAS DEL RUGBY DE LA  REGIÓN NEA PARA EL FIN DE SEMANA

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) Luego de la última fecha de la etapa de clasificación tanto del Regional de Primera, como del Ascenso, llegan los cruces de Play Off y se conocen a los semifinalistas del Regional B.

En tanto que, en Intermedia, se juega la última fecha y con CURNE en semis, cómodo primero con 67 puntos, espera en semifinales.

Solo resta conocer al 2do y 3ro, ya que Sixty ya es 4to. El clásico correntino cobra doble valor, y hasta se podría repetir dentro de unos días.

El pasado fin de semana por la Inter, se registraron los siguientes resultados: Sixty 53 – Aguará 7; CURNE 81 – Regatas 7; Aranduroga 59 – San Patricio 17 y Taraguy 100 – CAPRI 0.

Las posiciones antes de la última fecha quedaron de la siguiente manera: 1°) CURNE 62; 2°) Taraguy 50; 3°) Aranduroga 47; 4°) Sixty 41; 5°) Regatas 32; 6°) San Patricio 14; 7°) Aguará 6; 8°) CAPRI 0.

El programa de la 15ta fecha es el siguiente:

Sábado 20:

12.30: Aranduroga vs. Taraguy.

Domingo 21:

14: San Patricio vs. Sixty

ASCENSO

Se jugaron los cuartos de final

Abipones 29 – Cataratas 23

Lomas 100 – San Cipriano 7

Caza y Pesca 28 – Centro de Cazadores 13

Tacurú 98 – Uncaus 17

Los cruces serían, Caza y Pesca de Formosa vs. Lomas y Tacurú vs. Abipones

Regatas C:

Semifinales: Pay Ubre 31 – Carayá 47 y Qompí de Formosa 75 – Cotton 14.

Final: Carayá vs. Qompí. Localía y fecha a definir

PLAY OFFF – REGIONAL DE PRIMERA

Comienza la definición principal, en cancha de Aranduroga, para la Primera definición. Se juegan los cuartos de final, en busca de las otras dos semifinales. Ya esperan CURNE y Taraguy.

El domingo jugarán para conocer posiciones finales, San Patricio y Sixty.

Programación:

XXV Regional NEA – Primera

Cancha Aranduroga:

Sábado 20:

14: CURDA vs. Regatas.

16: Aranduroga vs. San José.

Domingo 21:

7° y 8° – 16: Sixty vs. San Patricio.