Todo dispuesto para las revanchas del Torneo Federativo de Clubes

La Federación Formoseña de Fútbol (FFF) dio a conocer este miércoles la programación de los cotejos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026. Los compromisos se cumplirán entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, definirán a los cuatro semifinalistas y el camino hacia el boleto para el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA. FOTO- Gentileza del sitio Al Limite Producciones de Laguna Blanca: 1º de Mayo de Clorinda que será anfitrión de 8 de Diciembre.

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A continuación, todos los detalles.

Sábado 11 de Abril

Estrellas de Laishí- Instituto de Villa 213

Horario: 16

Estadio: Polideportivo Municipal de la localidad de San Francisco de Laishí

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Libertad- 24 de Junio de Buena Vista

Horario: 17:15

Estadio: Club Libertad de Clorinda

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Domingo 12 de Abril

1º de Mayo- 8 de Diciembre de Laguna Blanca

Horario: 17:15

Estadio: Club Juventud de Clorinda

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Juventud- Deportivo Itatí de Pirané

Horario: 17

Estadio: Club Sarmiento de Ibarreta

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Resultados de los cruces de ida

En Laguna Blanca: 24 de Junio de Buena Vista 2- Libertad de Clorinda 3

En Laguna Blanca: 8 de Diciembre 3- 1º de Mayo de Clorinda 1

En Pirané: Deportivo Itatí 1- Juventud de Ibarreta 0

En El Colorado: Instituto 1- Estrellas de Laishí 2

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