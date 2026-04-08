Todo dispuesto para las revanchas del Torneo Federativo de Clubes

La Federación Formoseña de Fútbol (FFF) dio a conocer este miércoles la programación de los cotejos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026. Los compromisos se cumplirán entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, definirán a los cuatro semifinalistas y el camino hacia el boleto para el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA. FOTO- Gentileza del sitio Al Limite Producciones de Laguna Blanca: 1º de Mayo de Clorinda que será anfitrión de 8 de Diciembre.
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A continuación, todos los detalles.
Sábado 11 de Abril
Estrellas de Laishí- Instituto de Villa 213
Horario: 16
Estadio: Polideportivo Municipal de la localidad de San Francisco de Laishí
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Libertad- 24 de Junio de Buena Vista
Horario: 17:15
Estadio: Club Libertad de Clorinda
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Domingo 12 de Abril
1º de Mayo- 8 de Diciembre de Laguna Blanca
Horario: 17:15
Estadio: Club Juventud de Clorinda
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Juventud- Deportivo Itatí de Pirané
Horario: 17
Estadio: Club Sarmiento de Ibarreta
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Resultados de los cruces de ida
En Laguna Blanca: 24 de Junio de Buena Vista 2- Libertad de Clorinda 3
En Laguna Blanca: 8 de Diciembre 3- 1º de Mayo de Clorinda 1
En Pirané: Deportivo Itatí 1- Juventud de Ibarreta 0
En El Colorado: Instituto 1- Estrellas de Laishí 2
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