TODO EL FÚTBOL DE PRIMERA “A” PARA EL FINDE Y EL MARTES

Entre este sábado 18 y el martes 21 de abril, se jugarán los partidos de la segunda fecha del Torneo de Primera A 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Asimismo, se completarán los encuentros pendientes de la fecha inaugural.

Los juegos previstos para el domingo 19 se cumplirán en horario matutino, teniendo en cuenta que por la tarde se disputará una nueva edición del superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. FOTO: 8 de Diciembre y Fontana, protagonistas de la máxima categoría del balompié de la capital formoseña.

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La Programación

Sábado 18 de Abril

Cancha Polideportivo Municipal de Laishí

11:30 | Municipal de Laishí vs. Estudiantes (SF)

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Domingo 19 de Abril

Cancha del Club San Lorenzo

09:00 | 1º de Mayo vs. Villa Jardín

11:00 | San Lorenzo vs. Libertad (Eva Perón)

Cancha del Club Fontana

09:00 | San Agustín vs. Defensores de Evita

11:00 | Fontana vs. Defensores del Rosario

Cancha del Club Sargento Rivarola

09:00 | Avellaneda vs. Defensores de Herradura

11:00 | Deportivo Tatané vs. 8 de Diciembre

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Reprogramación – Fecha 1 (Martes 21)

Cancha del Club San Lorenzo

15:30 | San José Obrero vs. Sol de América

Cancha Polideportivo Municipal de Laishí

15:30 | Estrellas de Laishí vs. San Martín