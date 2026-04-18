TODO EL FÚTBOL DE PRIMERA “A” PARA EL FINDE Y EL MARTES

Entre este sábado 18 y el martes 21 de abril, se jugarán los partidos de la segunda fecha del Torneo de Primera A 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Asimismo, se completarán los encuentros pendientes de la fecha inaugural.
Los juegos previstos para el domingo 19 se cumplirán en horario matutino, teniendo en cuenta que por la tarde se disputará una nueva edición del superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. FOTO: 8 de Diciembre y Fontana, protagonistas de la máxima categoría del balompié de la capital formoseña.
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La Programación
Sábado 18 de Abril
Cancha Polideportivo Municipal de Laishí
11:30 | Municipal de Laishí vs. Estudiantes (SF)
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Domingo 19 de Abril
Cancha del Club San Lorenzo
09:00 | 1º de Mayo vs. Villa Jardín
11:00 | San Lorenzo vs. Libertad (Eva Perón)
Cancha del Club Fontana
09:00 | San Agustín vs. Defensores de Evita
11:00 | Fontana vs. Defensores del Rosario
Cancha del Club Sargento Rivarola
09:00 | Avellaneda vs. Defensores de Herradura
11:00 | Deportivo Tatané vs. 8 de Diciembre
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Reprogramación – Fecha 1 (Martes 21)
Cancha del Club San Lorenzo
15:30 | San José Obrero vs. Sol de América
Cancha Polideportivo Municipal de Laishí
15:30 | Estrellas de Laishí vs. San Martín