TODO EL PANORAMA DEL TORNEO DE RUGBY DEL NEA

(Gentileza: Tiempo de Rugby) En el marco del Regional tanto de Primera e Intermedia, ya se definieron los cruces. En Pre intermedia también y solo falta un boleto del Ascenso.

Por el Regional del NEA de Primera, Taraguy venció a CURNE 31 a 21 y se adueñó del primer puesto. Aranduroga pese a perder 43 a 38 ante Aguará, se mantuvo como segundo.

Y en marco de la lucha por el cuarto pasaporte a semifinales, San José venció 33 a 15 a Regatas Resistencia y accedió a la definición. El triunfo de CURDA 45 a 27 ante San Patricio no le alcanzó.

De esta manera: 1°) Taraguy 60; 2°) Aranduroga 55; 3°) CURNE 50; 4°) San José 49; 5°) CURDA 46; 6°) San Patricio 33; 7°) Aguará 23; 8°) Regatas 21.

Semifinales: Aranduroga vs. CURNE y Taraguy vs. San José.

EL DUELO TARAGUY – CURNE

Desde el inicio ambos ofrecieron sus mejores jugadores para cerrar de la mejor manera la 2da fase del Regional. Con el objetivo de semifinales a la vista.

Intercambio de penales, para mantener la paridad, 6 a 6 al cabo de los primeros 15’.

CURNE comenzó a atacar con firmeza y Taraguy defendió con solides su ingoal.

Hasta que a los 33’ Gasparni le comenzó a dar diferencias a Taraguy cortándose por la punta, tras dos buenos intenso y una buena perforación de Ignacio Meabe que comenzaba a aparecer en el juego. Y antes del cierre del primer tiempo, por el centro de la cancha, el apertura correntina se filtró y apoyo debajo de los palos para el 18 a 9 con el que se irían al descanso.

En el complemento, CURNE arrinconó a los locales, durante los primeros 20 minutos se jugó en las 22 de Taraguy, hasta que llegó el try del descuento, CURNE se puso 18 a 16.

Los últimos 20 minutos, con el resultado abierto fueron atractivos, Taraguy recuperó la pelota, y desde su cancha comenzó a ganar terreno y fue el mismo Meabe que dejó marcas en el camino para llegar a otro try de gran factura, y por las cosas 28 a 16.

El campeón defensor, contestó rápidamente para no dejar escapar el partido, pero los locales corrigieron algunos errores, con posesión lograron dos penales, uno de ellos, Lucas Schiavi sumó 3 puntos más para cerrar el triunfo 31 a 21 y asegurar el primer puesto en la tabla.

Taraguy no solo organizará las finales, sino que será protagonistas en las tres semifinales del plantel superior.

El próximo fin de semana, no habrá actividad, para dar lugar a la definición desde el sábado 31 de octubre.

INTERMEDIA

Por el Regional del NEA de Intermedia, CURNE se quedó con el duelo con Taraguy por el primer puesto en un partidazo por 35 a 29, y pese a igualar en puntos 47. El desempate favorece a los “Universitarios”. En tanto que el triunfo de Taraguy sobre Aguará por 65 a 7, Sixty por su parte, venció 47 a 12 a Regatas y finalizo 4to.

Posiciones: 1°) CURNE 47; 2°) Taraguy 47; 3°) Aranduroga 44; 4°) Sixty 36; 5°) San Patricio 27; 6°) Aguará 18; 8°) Regatas 16.

Semifinales: Taraguy vs. Aranduroga; CURNE vs. Sixty.

ASCENSO

Lomas se quedó con el duelo ante Tacurú por un ajustado 44 a 39 y se aseguró el tercer lugar.

Mientras que Sixty no tuvo problemas ante CAPRI, se impuso 88 a 24, para adueñarse del primer lugar.

De esta manera, antes de completarse la fecha mañana domingo con el duelo clave entre Abipones (14) y Caza y Pesca , donde los chaqueños tienen chances aún de meterse en cuarto lugar.

Las posiciones están de la siguiente manera: 1°) Sixty 33; 2°) Tacurú 26; 3°) Lomas 24; 4°) CAPRI 16; 5°) Abipones 14; 6°) Caza y Pesca 8; 7°) Qompi 4; 8°) Pay Ubre 1.

PREINTERMEDIA – OFICIAL URNE

En cuanto a la Pre intermedia, la tercera categoría del Plantel Superior Sixty venció 88 a 24 a Regatas y Taraguy se impuso 42 a 17 ante CURNE.

Para dejar las posiciones de la siguiente manera: 1°) Taraguy 64; 2°) San Patricio 54; 3°) Aranduroga 34; 4°) CURNE 34; 5°) Sixty 13; 6°) Regatas 10.

Las semifinales serían: San Patricio vs. Aranduroga; Taraguy vs. CURNE.

—

FOTO: El rugby de la región Nea ingresa en una etapa de definición.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas