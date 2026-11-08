Todo listo en Taragüy para conocer a los  campeones del Regional de Rugby del NEA

(Gentileza- Sitio Tiempo de Rugby) Ya está el cronograma de partidos para este gran sábado de definiciones en Corrientes. El Regional del NEA y el Oficial de la URNE llega a su fin y los protagonistas están listos, la sede esta prepara solo hay que acercarse a celebrar y vivir una jornada cargada de buen rugby y amigos.

Otra nueva jornada de definiciones en las instalaciones del Taraguy Rugby Club, con nueve finales para todos los gustos y en todas las edades. Desde las 10.30 se comenzará a definir el Torneo Oficial de la URNE y la jornada se irá cerrando deportivamente con la consagración del campeón del XXVI Regional del NEA. Para ello Taraguy RC ya tiene todo listo, preparó nuevamente las instalaciones para recibir a miles de visitantes, amigos y aficionados de toda la región.

Los servicios de atenciones para todas las edades en diferentes sectores del predio de TRC ya están preparados para brindar lo mejor, además de disfrutar de nuevo encuentros decisivos y no faltará un cierre a toda fiesta con la actuación de una banda en vivo.

Habrá varios partidos en simultaneo, para seguir de cerca todas las alternativas. Los primeros en abrir el juego en una jornada clave, serán los Menores de 15, con un clásico abriendo la mañana del sábado, donde Taraguy y Aranduroga jugarán una gran final, en cancha 3. En tanto que en M16 también 10.30 se jugará otra final del Oficial entre Taraguy y CURNE, en cancha 2. Mientras que, a la misma hora, pero en cancha 1, estarán jugando la Final en Pre intermedia, también por el Oficial de la URNE, Taraguy y San Patricio.

Pasando al segundo turno, desde las 12 jugarán una final por el Regional C, Chajá de Formosa e Italiana de Charata en cancha 3, buscando un lugar en el Regional B para la temporada venidera. Luego desde las 12.30, en cancha 2, los Juveniles (M19) de Regatas y Taraguy se medirán por un nuevo título. Y cierran este bloque en cancha 1, la final del Regional del NEA en Intermedia entre Taraguy y CURNE.

Pasando a la competencia Regional, a las 14.45, en cancha 3, se jugará la Final del Ascenso entre Sixty y Lomas.

Mientras que desde las 14.30 en cancha 1, se juega el superclásico correntino, no solo por el tercer y cuarto puesto del Regional del NEA de Primera división, sino que está en juego la plaza a la revalida por el Torneo del Interior B 2027.

Y finalmente el plato fuerte de la jornada, desde las 16.30, CURNE el campeón defensor, recibirá a un San José que viene a consolidar su momento, por la gran final de Primera.

La organización prevé para después de la premiación de los diferentes ganadores, que se realizará en el campo de juego, la presentación de Mauri y el Arranque y el DJ Gastón Escalante. Para volver a vivir una buena jornada, las cantinas están con las cervezas heladas, habrá termos de agua caliente, activaciones de marcas que apoyan estos eventos deportivos, exposición de automóviles, juegos de marcas para participar de diferentes regalos y productos de los sponsors. Y cada club tendrá su tribuna para alentar durante todo el día a sus jugadores.

El palco VIP volverá a estar funcionando a pleno, con una atención más que especial para dirigentes, sponsors, funcionarios e invitados especiales, a cargo de Taraguy RC, con las delicias que nos tiene acostumbrado Kuirá Fuego, para disfrutar de la jornada, desde un lugar diferente y único. También habrá una zona de food trucks con oferta variada y siempre buena música.

Para afrontar un enorme desafío institucional y deportivo de cuatro días intensos, que incluyen tres semanas consecutivas, hay una organización local, que viene trabajando en mejoras en la infraestructura del club, mejoras en las canchas, vestuarios, espacios de esparcimiento, tribunas, sanitarios y mucho más.

El acceso con las entradas virtuales, busca tener mayor fluidez en el ingreso para los todos los días, teniendo en cuenta que se espera la llegada de mucho público, además de los equipos del Paraguay, Chaco y Corrientes para Semis y Finales, y otro tanto en la jornada del Super Seven del Nordeste.

Para adquirir entradas y lugares en el palco VIP, se pueden conseguir entradas a través de la pagina oficial de venta, tanto para finales y super seven, podrán obtener detales a traves del siguiente link: https://trc.vortahub.com.ar/semifinales-y-finales-del-nea…

PROGRAMACION

Sábado 7

Cancha de Taragüy RC

Regional del NEA

Primera división

16.30: FINAL: San José vs. CURNE. Referee: Marco Piñeiro. Cancha 1.

14.30: 3°y4° Puesto: Taraguy vs. Aranduroga. Referee: Sergio Alvarenga. Cancha 1.

Intermedia

12.30: FINAL: Taraguy vs. CURNE. Referee: Joaquín Romero. Cancha 1.

Ascenso – Regional B

14.45: FINAL. Sixty vs. Lomas. Referee: Juan Bautista Zubieta. Cancha 3.

Regional C

12.00: Final: Chajá vs. Italiana.Referee: Walter Esquivel. Cancha 3.

TORNEO OFICIAL DE LA URNE 2026

Preintermedia

10.30: FINAL. Taraguy vs. San Patricio. Referee: Javier Phillipón. Cancha 1.

Menores de 19

12.30: FINAL. Regatas vs. Taraguy A. Referee: Santiago Folleto. Cancha 2.

Menores de 16

10.30. FINAL. Taraguy vs. CURNE. Referee: Marco Kulig. Cancha 2.

Menores de 15

10.30: FINAL. Aranduroga A vs. Taraguy A. Referee: Braian Gómez. Cancha 3.

APOYAN ESTE EVENTO

Empresas e instituciones, apoyan al deporte, no solo para estos eventos, sino que también toda la temporada a Taraguy RC, y por ello, la dirigencia del club agradece a sus Sponsors: Tatú, Gobierno de Corrientes, Banco de Corrientes, Municipalidad de Corrientes, Supermercados Depot, MSU Green Energy, Edify, Solvi – Soluciones Viales, Vorta Hub, Haciendas UMC – HV y CMH, Dallas Automotores, Campos del Mañana y Reggi Cia, Yerba Mate Taraguí, Expreso Demonte, Distribuidora Jota Be, Coca Cola, Powerade, Guinness y Biamaq, entre otros.

También acompañan a Taraguy en estas finales y el Super Seven, Marriot Corrientes, Agropecuaria Paraná, Facor, Mahler Propiedades, Pumas Energy, Eseica, Acusciel, El Impenetrable, ERSA, Link Publicidad, Ayala Automotores, Cha Camba, Arca, Colombo y Magliano, Almaro, OSDE, Optica Victoria Lens, Gananor Pujol, MF Servicios, Gigared, Quince, Rectificaciones NEA, Binder carnes, Tempano Hielo, La Ucraniani y Frigoporc.

FOTO: El mejor rugby de la región tendrá su cita este sábado en la capital correntina.

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