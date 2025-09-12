TODO LISTO PARA EL INICIO DE LA LNB DONDE LA UNIÓN  DEBUTARÁ DE LOCAL FRENTE A REGATAS DE CORRIENTES

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el cronograma de la Fase Regular. Boca y Racing de Chivilcoy abrirán la acción el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita. La Unión de Formosa debutará el domingo 28, cuando reciba a Regatas de Corrientes, en el polideportivo Cincuentenario (FOTO 1).

La cuenta regresiva llegó a su fin: la temporada 2025/26 de La Liga Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmado. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció cómo se jugarán los primeros encuentros de la Fase Regular, en un calendario diagramado en función de las ventanas FIBA y la participación de los clubes en torneos internacionales como la BCLA y la Liga Sudamericana.

El salto inicial será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, donde se enfrentarán Boca Juniors, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina.

Un punto destacado del calendario será la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.

Además, como novedad, al cierre de la primera fase se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.

Fechas claves

El calendario de la temporada tiene marcadas fechas importantes: el salto inicial será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción. También será clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales, ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

Formato

La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.

Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo.

Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.

Zona Permanencia – Play Out

Jugarán esta serie al mejor de cinco (5) partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°.

El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto, el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.

Estos serán los primeros partidos del calendario oficial de La Liga Nacional 2025/26:

Miércoles 24 de septiembre

Boca Juniors vs. Racing (CH)

Jueves 25 de septiembre

Regatas Corrientes vs. Atenas

Quimsa vs. Instituto

Platense vs. Ferro

Viernes 26 de septiembre

San Lorenzo vs. Peñarol

Sábado 27 de septiembre

Olímpico vs. Instituto

San Martín vs. Atenas

Domingo 28 de septiembre

Quimsa vs. Argentino

Ferro vs. Peñarol

La Unión de Formosa vs. Regatas Corrientes

Martes 30 de septiembre

Olímpico vs. Argentino

Oberá vs. San Lorenzo

Miércoles 1 de octubre

Boca Juniors vs. San Martín

Jueves 2 de octubre

Independiente (O) vs. Instituto

Obras Basket vs. Regatas Corrientes

La Unión vs. San Lorenzo

Viernes 3 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. San Martín

Sábado 4 de octubre

Racing (CH) vs. Ferro

Peñarol vs. Regatas Corrientes

Platense vs. Boca Juniors

Lunes 6 de octubre

Obras Basket vs. Quimsa

Racing (CH) vs. Atenas

Argentino vs. Ferro

Martes 7 de octubre

Instituto vs. Boca Juniors

Miércoles 8 de octubre

Argentino vs. Atenas

Obras Basket vs. Olímpico

Peñarol vs. Quimsa

Oberá vs. La Unión

Jueves 9 de octubre

Independiente (O) vs. Boca Juniors

Viernes 10 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. Olímpico

Sábado 11 de octubre

Racing (CH) vs. Obras Basket

Atenas vs. Boca Juniors

La Unión vs. Unión

Domingo 12 de octubre

Peñarol vs. Instituto

San Lorenzo vs. San Martín

Lunes 13 de octubre

Argentino vs. Obras Basket

Oberá vs. Unión

Martes 14 de octubre

Quimsa vs. Atenas

Platense vs. Instituto

Ferro vs. San Martín

Miércoles 15 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. La Unión

Jueves 16 de octubre

Unión vs. Racing (CH)

Independiente (O) vs. San Lorenzo

Olímpico vs. Atenas

Viernes 17 de octubre

Boca Juniors vs. La Unión

Sábado 18 de octubre

Instituto vs. San Lorenzo

Domingo 19 de octubre

Peñarol vs. La Unión

San Martín vs. Unión

Lunes 20 de octubre

Atenas vs. San Lorenzo

Martes 21 de octubre

Quimsa vs. Racing (CH)

Independiente (O) vs. Gimnasia y Esgrima

Regatas Corrientes vs. Unión

Miércoles 22 de octubre

Oberá vs. Argentino

Jueves 23 de octubre

Olímpico vs. Racing (CH)

Instituto vs. Gimnasia y Esgrima

Obras Basket vs. Boca Juniors

Viernes 24 de octubre

La Unión vs. Argentino

Unión vs. Platense

Sábado 25 de octubre

Atenas vs. Gimnasia y Esgrima

Lunes 27 de octubre

Olímpico vs. Independiente (O)

Miércoles 29 de octubre

Quimsa vs. Independiente (O)

Jueves 30 de octubre

San Lorenzo vs. Racing (CH)

Atenas vs. Oberá

Ferro vs. Obras Basket

Viernes 31 de octubre

Unión vs. Boca Juniors

FOTO 2: Los primeros partidos de La Unión de Formosa en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol.