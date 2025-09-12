TODO LISTO PARA EL INICIO DE LA LNB DONDE LA UNIÓN  DEBUTARÁ DE LOCAL FRENTE A REGATAS DE CORRIENTES

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el cronograma de la Fase Regular. Boca y Racing de Chivilcoy abrirán la acción el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita. La Unión de Formosa debutará el domingo 28, cuando reciba a Regatas de Corrientes, en el polideportivo Cincuentenario (FOTO 1).
La cuenta regresiva llegó a su fin: la temporada 2025/26 de La Liga Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmado. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció cómo se jugarán los primeros encuentros de la Fase Regular, en un calendario diagramado en función de las ventanas FIBA y la participación de los clubes en torneos internacionales como la BCLA y la Liga Sudamericana.
El salto inicial será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, donde se enfrentarán Boca Juniors, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina.
Un punto destacado del calendario será la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.
Además, como novedad, al cierre de la primera fase se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.
Fechas claves
El calendario de la temporada tiene marcadas fechas importantes: el salto inicial será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.
Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción. También será clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales, ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.
Formato
La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.
Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo.
Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.
Zona Permanencia – Play Out
Jugarán esta serie al mejor de cinco (5) partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°.
El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto, el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.
Estos serán los primeros partidos del calendario oficial de La Liga Nacional 2025/26:
Miércoles 24 de septiembre
Boca Juniors vs. Racing (CH)
Jueves 25 de septiembre
Regatas Corrientes vs. Atenas
Quimsa vs. Instituto
Platense vs. Ferro
Viernes 26 de septiembre
San Lorenzo vs. Peñarol
Sábado 27 de septiembre
Olímpico vs. Instituto
San Martín vs. Atenas
Domingo 28 de septiembre
Quimsa vs. Argentino
Ferro vs. Peñarol
La Unión de Formosa vs. Regatas Corrientes
Martes 30 de septiembre
Olímpico vs. Argentino
Oberá vs. San Lorenzo
Miércoles 1 de octubre
Boca Juniors vs. San Martín
Jueves 2 de octubre
Independiente (O) vs. Instituto
Obras Basket vs. Regatas Corrientes
La Unión vs. San Lorenzo
Viernes 3 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. San Martín
Sábado 4 de octubre
Racing (CH) vs. Ferro
Peñarol vs. Regatas Corrientes
Platense vs. Boca Juniors
Lunes 6 de octubre
Obras Basket vs. Quimsa
Racing (CH) vs. Atenas
Argentino vs. Ferro
Martes 7 de octubre
Instituto vs. Boca Juniors
Miércoles 8 de octubre
Argentino vs. Atenas
Obras Basket vs. Olímpico
Peñarol vs. Quimsa
Oberá vs. La Unión
Jueves 9 de octubre
Independiente (O) vs. Boca Juniors
Viernes 10 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. Olímpico
Sábado 11 de octubre
Racing (CH) vs. Obras Basket
Atenas vs. Boca Juniors
La Unión vs. Unión
Domingo 12 de octubre
Peñarol vs. Instituto
San Lorenzo vs. San Martín
Lunes 13 de octubre
Argentino vs. Obras Basket
Oberá vs. Unión
Martes 14 de octubre
Quimsa vs. Atenas
Platense vs. Instituto
Ferro vs. San Martín
Miércoles 15 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. La Unión
Jueves 16 de octubre
Unión vs. Racing (CH)
Independiente (O) vs. San Lorenzo
Olímpico vs. Atenas
Viernes 17 de octubre
Boca Juniors vs. La Unión
Sábado 18 de octubre
Instituto vs. San Lorenzo
Domingo 19 de octubre
Peñarol vs. La Unión
San Martín vs. Unión
Lunes 20 de octubre
Atenas vs. San Lorenzo
Martes 21 de octubre
Quimsa vs. Racing (CH)
Independiente (O) vs. Gimnasia y Esgrima
Regatas Corrientes vs. Unión
Miércoles 22 de octubre
Oberá vs. Argentino
Jueves 23 de octubre
Olímpico vs. Racing (CH)
Instituto vs. Gimnasia y Esgrima
Obras Basket vs. Boca Juniors
Viernes 24 de octubre
La Unión vs. Argentino
Unión vs. Platense
Sábado 25 de octubre
Atenas vs. Gimnasia y Esgrima
Lunes 27 de octubre
Olímpico vs. Independiente (O)
Miércoles 29 de octubre
Quimsa vs. Independiente (O)
Jueves 30 de octubre
San Lorenzo vs. Racing (CH)
Atenas vs. Oberá
Ferro vs. Obras Basket
Viernes 31 de octubre
Unión vs. Boca Juniors
FOTO 2: Los primeros partidos de La Unión de Formosa en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol.