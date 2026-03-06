TODO LISTO PARA EL TORNEO APERTURA 2026 DE LA URF

En la primera reunión del año, la Unión de Rugby de Formosa definió la hoja de ruta para una temporada que promete ser histórica. Estos son los ejes centrales de gestión:
Competencia y Rendimiento
Calendario 2026: Ratificación de las fechas de competencia incluyendo el inicio del Apertura este 7 de marzo y el Torneo Amistoso Internacional de Primera Femenino «Día de la Mujer», con la Participación de los clubes Qompi, San Cipriano, Caza y Pesca, Aguará y la invitación especial a la Selección Mayor de Paraguay (URP). FOTO: Los equipos de rugby femenino de Formosa tendrán acción este fin de semana en el marco de un torneo internacional.
Exigencias Competitivas: Definición de estándares para los clubes participantes.
Sostenibilidad: Revisión de las Cuotas Estatutarias de Sostenimiento para garantizar el funcionamiento de la estructura regional.
Crecimiento y Base (Juveniles e Infantiles)
Se establecieron estrategias clave para la promoción y captación de nuevos jugadores, entendiendo que el semillero es la prioridad.
Jornada de Actualización de Rugby Infantil: Un encuentro integral para entrenadores y dirigentes con foco en:
Salud y Seguridad: Protocolos médicos y prevención.
Pedagogía y Motivación: Cómo enseñar y retener a los chicos.
Nutrición y Preparación Física: Pilares para el desarrollo saludable.
Formación Profesional
Escuela de Árbitros: Lanzamiento del Corte 3, vital para elevar el nivel del referato local.
Capacitación Continua: Cronograma de cursos para staff técnico y colaboradores.