En diálogo exclusivo con Pelotas Para Todos de FM Espacios 92.5, Joel Areco, organizador del evento, brindó todos los detalles de lo que será una auténtica fiesta de la pesca deportiva en las aguas del río Paraguay.

El certamen, que conmemora el segundo aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca, rendirá un emotivo homenaje a los recordados pescadores Manuel Guanes y Heriberto Gabaglio. La cita tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto en las instalaciones del Club de Regatas Mbiguá, ubicado estratégicamente frente a la bahía de Asunción.

Cronograma y logística de la competencia

Viernes: Recepción de las delegaciones participantes.

Sábado: Cena de camaradería para los competidores; Primera jornada de pesca de 14 a 18 h.

Domingo: Segunda jornada de pesca de 8 a 12 h.

Se proyecta una masiva concurrencia que oscilará entre 60 y 70 embarcaciones. En cuanto a la normativa técnica, la organización remarcó que habrá una fiscalización estricta: estará prohibido mantener especies vivas a bordo y se exigirá el uso obligatorio del chaleco salvavidas en todo momento.

Inscripciones y premios

El atractivo premio mayor para el equipo ganador será de 5.000.000 de guaraníes (aproximadamente $1.200.000 pesos argentinos).

Costo de inscripción: 600.000 guaraníes por equipo de 3 pescadores.

Formas de pago: Se aceptan tanto guaraníes como pesos argentinos.

Contacto e informes: Los interesados pueden comunicarse al número 0981 8883.

Pasión, estrategia y camaradería

Más allá del incentivo económico y el nivel competitivo, Areco destacó el valor humano del encuentro. Enfatizó que el principal objetivo es fomentar la camaradería entre los amantes del río y disfrutar de una cancha de pesca que ofrece una gran variedad de especies. Asimismo, recalcó la importancia de realizar una buena «prueba de cancha» previa para definir la estrategia táctica que permita consagrarse en este importante torneo internacional.

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