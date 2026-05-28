TODO LISTO PARA LA DISPUTA DE LA CUARTA FECHA DE LA B

Entre el viernes 29 y el sábado 30 se jugará íntegramente la cuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación, todos los detalles: Día, cruces, canchas y horarios.

La programación

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Viernes 29 de Mayo

Cancha del Club Fontana

13:30: República Argentina- Atlético Rivadavia

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Cancha del Club San Lorenzo

13:30: 6 de Enero- Juventud

15:30: Independente Fontana- Sportivo Patria

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: Fátima- Domingo Savio

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Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: El Fortín- Sol de Mayo (Sin público)

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Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Katrina- 17 de Agosto

15:30: Juniors- José Manuel Estrada

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Cancha de la localidad de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Garrido

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Sábado 30 de Mayo

Cancha de Sargento Rivarola

15:30: Sargento Rivarola- Unión del Divino Niño

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FOTO: Sportivo Patria confrontará con el Rojo del barrio Fontana. El Decano es un gran animador de la categoría B.