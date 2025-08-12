Básquetbol

Todo listo para La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26: Así se jugará

Porreddeportiva

Ago 12, 2025

 

Tras la realización de la Asamblea Deportiva y con la confirmación de la Mesa Directiva, la Asociación de Clubes tiene todo listo de cara a la temporada 2025/26 de La Liga Nacional. La Unión de Formosa será uno de los grandes protagonistas de la fiesta del baloncesto argentino.

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC, La Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 instituciones.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino, Atenas, Boca Jrs., Ferro, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto, La Unión (F), Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín, Unión (SF).

Prensa AdC

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: EL AMERICANO TOMAS NUNO, ES REFUERZO DE LA UNIÓN DE FORMOSA

Jul 18, 2025 reddeportiva
Básquetbol

Acevedo va por su segundo año en La Unión de Formosa

Jul 15, 2025 reddeportiva
Básquetbol

TOMAS SPANO JUGARÁ LA LNB PARA LA UNIÓN

Jul 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Boxeo

SEBASTIÁN HERMOSÍ IRÁ AL NACIONAL DE RÍO GALLEGOS

12 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

SPORTIVO PATRIA VOLVIÓ A PERDER

12 de agosto de 2025 reddeportiva
Voleibol

MUCHO VOLEIBOL POR LAS INFERIORES DE LA CAPITALINA

12 de agosto de 2025 reddeportiva
Básquetbol

Todo listo para La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26: Así se jugará

12 de agosto de 2025 reddeportiva