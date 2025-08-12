Todo listo para La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26: Así se jugará

Tras la realización de la Asamblea Deportiva y con la confirmación de la Mesa Directiva, la Asociación de Clubes tiene todo listo de cara a la temporada 2025/26 de La Liga Nacional. La Unión de Formosa será uno de los grandes protagonistas de la fiesta del baloncesto argentino.

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC, La Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 instituciones.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino, Atenas, Boca Jrs., Ferro, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto, La Unión (F), Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín, Unión (SF).

Prensa AdC