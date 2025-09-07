Fútbol

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

Porreddeportiva

Sep 6, 2025

 

Con el triunfo del Deportivo Tatané sobre Unión del Divino Niño por 2-0, se cerró en la tarde del sábado la decimoquinta fecha del Torneo de Primera B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. El partido se disputó en el estadio Municipal de la localidad de Herradura, y los goles del ganador fueron conseguidos por: Gabriel Martínez y Williams Cárdenas. A continuación, todos los resultados de la fecha 15. FOTO: Una postal del juego entre Deportivo Tatané y Unión del Divino Niño, en la villa turística.

Resultados de la fecha 15

Juniors 1- 13 de Junio 6

Garrido 1- 6 de Enero 1

Sargento Rivarola 2- 17 de Agosto 1

Fátima 1- Juventud 1

Estrella de Laishí 3- Independiente Fontana 2

Domingo Savio 2. José Manuel Estrada 1

República Argentina 1- Katrina 1

Antenor Gauna 1- Atlético Rivadavia 0

Deportivo Tatané 2- Unión del Divino Niño 0

 

 

