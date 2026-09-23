Torneo Federal A: definidos los  cruces de los Cuartos de Final

El Torneo Federal A 2026 ya tiene definidos los cruces de los Cuartos de Final. Luego de disputarse la última fecha de la Segunda Fase, quedaron establecidos los ocho equipos que continuarán en la carrera por el primer ascenso.

La Tercera Fase de la Fase Campeonato estará integrada por los ocho clubes clasificados y se disputará bajo el sistema de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. Los encuentros correspondientes a esta instancia se jugarán los domingos 27 de septiembre y 4 de octubre.

En cuanto a los equipos formoseños es importante señalar que San Martín se cruzará con Atenas de Río Cuarto (Córdoba), en el primer juego será visitante, y definirá la serie en el 17 de Octubre. Mientras que Sol de América en el inicio de la serie será anfitrión de Cipolletti de Rio Negro, y jugará la revancha en el estadio La Visera de Cemento en la Patagonia Argentina. Es importante señalar que en caso de que las series finalicen igualadas, San Martín y Cipollleti tienen ventaja deportiva sobre Atenas y Sol de América.

Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:

San Martín (Formosa) vs. Atenas (Río Cuarto)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Olimpo (Bahía Blanca)

Alvarado (Mar del Plata) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Cipolletti (Cipolletti) vs. Sol de América (Formosa)

Los cuatro equipos que resulten perdedores de estas series accederán a la Segunda Etapa de la Reválida, mientras que los cuatro vencedores continuarán en la competencia por el primer ascenso.

Así, el Federal A entra en una instancia decisiva de la temporada, con ocho equipos y cuatro series que definirán a los protagonistas de la próxima etapa de la lucha por el ascenso.

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