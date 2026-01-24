TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES DE FÚTBOL 2026

Un total de 21 equipos pertenecientes a las Ligas afiliadas a la Federación Formoseña de Fútbol, y al Consejo Federal de la AFA, disputaran el Torneo Federativo de Clubes 2026, cuyo campeón se quedará con el boleto para jugar el Torneo Regional Amateur de la presente temporada. Los equipos representan a las Ligas: Formoseña con asiento en la ciudad capital, Clorindense, Piranense, Lagunense, Sur con sede central en El Colorado, y Centro con cabecera en Ibarreta. FOTO: Una gráfica de la reunión de la FFF celebrada en la ciudad de Pirané.

En la última reunión de la Federación, realizada en Pirané bajo la presidencia del clorindense Alejo Espinoza, y con la presencia de los representantes de todas las Ligas, quedó firme que el certamen se pondrá en marcha entre el 13 y 14 de febrero. Fueron conformadas tres zonas de cuatro equipos, y otras tres de tres conjuntos.

—

Las Zonas

Zona 1: Sargento Cabral (Siete Palmas), 9 de Julio (Villa General Güemes), 8 de Diciembre (Laguna Blanca) y Libertad (Clorinda).

Zona 2: Libertad (Buena Vista), 24 de Junio (Buena Vista), 1º de Mayo (Clorinda) e Inter (Formosa-Capital).

Zona 3: Estudiantes (Pirané), Sudamérica (Laguna Blanca), Juventud (Ibarreta) y San Jorge (Pirané).

Zona 4: Instituto (El Colorado), Sportivo Central (Villafañe) y El Corralito (Pirané).

Zona 5: Estrellitas del Sur (Villafañe), Guaraní (El Colorado) y Estrellas de Laishí (Laishí).

Zona 6: Mariano Moreno (Villa 213), Itatí (Pirané) e Independiente (El Colorado).

—

A continuación, los grupos y cruces.

Grupos 1 y 2

Grupos 3 y 4

Grupos 5 y 6

—