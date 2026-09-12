Torneo Provincial de Boxeo de  Cadetes «Delfino Altamirano»

El micro estadio del Club San Martín, en el barrio San Francisco, será la sede de una jornada que reunirá a las grandes promesas del pugilismo local con miras al torneo Regional.

El boxeo federado vuelve a vestirse de gala en Formosa. Este sábado, a partir de las 15, el micro estadio del Club San Martín se convertirá en el epicentro del deporte de los puños al recibir el Torneo Provincial Clasificatorio en la categoría Cadetes Masculino.

La jornada, que promete un alto nivel competitivo, está reservada para jóvenes de las clases 2010 y 2011 pertenecientes a los distintos gimnasios afiliados a la Federación Formoseña de Boxeo (FFB). Antes de subir al cuadrilátero, los atletas pasarán por rigurosos exámenes médicos y físicos para garantizar la máxima seguridad en la competencia.

Un justo homenaje y proyección regional

En esta oportunidad, el clasificatorio llevará el nombre de “Delfino Altamirano”, un sentido homenaje en vida a quien fuera un destacado exboxeador y un formador incansable de múltiples generaciones de púgiles en la provincia.

Los jóvenes boxeadores que resulten ganadores obtendrán su pasaporte para representar a Formosa en el próximo Torneo Regional, una instancia clave cuyo destino y sede oficial se confirmarán en los próximos días.

Atractivos para toda la familia

Para asegurar un espectáculo completo y atractivo para toda la afición, la FFB —entidad presidida por Jorge Zarza y afiliada a la Federación Argentina de Boxeo (FAB)— ha diseñado un programa que va más allá del selectivo. La tarde-noche formoseña incluirá exhibiciones recreativas y apasionantes combates de la categoría Mayores con la participación de boxeadores extra provinciales.

El evento cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno Provincial, asegurando una organización seria, responsable y cuidada en cada detalle. La propuesta queda hecha: una cartelera genuina para disfrutar en familia y apoyar el semillero del deporte local.

FOTO: El boxeo vuelve este sábado al gimnasio cubierto del Club San Martín en la capital formoseña.

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