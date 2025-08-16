TORNEO REGIONAL NEA – SUPER 10 2025 CURNE y Taraguy se adelantan

(Texto y foto: Gentileza del sitio Tiempo de Rugby) Aprovechando las ventanas del Regional por los partidos de local de Los Pumas, y debido a que el sábado 30, CURNE deberá jugar por el Torneo del Interior, se adelanta el partido entre los punteros del certamen en Primera división y protagonistas de los otros certámenes del plantel superior.

CURNE líder de la Zona A con 45 puntos, ya espera en semifinales, mientras que Taraguy líder de la Zona B con 40 puntos, quiere abrochar cuanto antes su clasificación directa.

La 12da fecha se completará el sábado 30 de agosto, cuando regrese el Regional y las definiciones de este atractivo torneo.

El que, si tendrá acción normalmente, será el Regional de Ascenso, con partidos tanto el sábado 16 como el domingo 17.

Resultados de la 4ta fecha: Lomas 45 – Centro de Cazadores 28; Carayá 21 – Tacurú 36; Pay Ubre 28 – Tortugas 0; Cataratas 71 – Posadas 29; San Cipriano 24 – Aborigen 13; Qompí 0 – Caza y Pesca 28; Uncaus 72 – Águilas 7 y Abipones 78 – Cotton 0.

En tanto que el Oficial de la URNE tendrá pocos partidos, debido a que muchos clubes viajaron a ver al seleccionado nacional.

PROGRAMACION

Regional Primera

Sábado 16 – 12° fecha

16: CURNE vs. Taraguy. Referee: Maximiliano Busaniche.

Regional Intermedia

Sábado 16 – 12° fecha

14: CURNE vs. Taraguy. Referee: Martín Pereyra.

TORNEO REGIONAL NEA – B – C 2025

Primera – 5ta fecha

Sábado 16

15: Centro Cazadores vs. Pay Ubre. Referee: Marcelo Romero.

16: Tortugas vs. Lomas. Referee: Héctor Morales.

16: Posadas vs. Carayá. Referee: Cristian Saldias.

16.30: Tacurú vs. Cataratas. Referee: Mauricio Escalante.

Domingo 17

15: Cotton vs. Uncaus. Referee: Matías Devoto.

15: Águilas vs. Abipones. Referee: Juan Márquez.

16: Caza y Pesca vs. San Cipriano. Referee: Maximiliano Busaniche.

16: Aborigen vs. Qompí. Referee: José Acosta.

Los Menores 1 jugarán de Preliminar.

TORNEO OFICIAL URNE 2025

Pre intermedia – 12da fecha

Sábado 16:

12.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: Cristian Cabrera.

Menores de 19 – 12da fecha

Sábado 16:

14: CURNE vs. Taraguy. Referee: Brenda Camacho.

Menores de 17 – 9na fecha

Viernes 15

16: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Joaquín Romero.

CURNE – Taraguy. W.O. CURNE

Sixty – Aguará. W.O. Aguará.

Libre: Regatas.

Menores de 16 – 9na fecha

Viernes 15

14: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Martín López.

Sábado 16

12.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: Maximiliano Freschi.

16: Sixty vs. Aguará. Referee: Alexis Fernández.

Libre: Regatas.

Menores de 15 – 9na fecha

Sábado 16

12.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: Viviana Garat.

Sixty – Aguará. W.O. Aguará.

Postergado: San Patricio vs. Aranduroga.

Libre: Regatas.

ENCUENTRO PRECOMPETITIVO 2025

Menores de 14

Sábado 16 – 9na fecha

11: CURNE vs. Taraguy. Referee: Martín Aguilera.

Libre: Regatas.

Sixty – Aguará. W.O. Aguará.

Postergado: San Patricio vs. Aranduroga.

Menores de 13

Sábado 16 – 9na fecha

11: CURNE vs. Taraguy. Referee: Nicolás Britos.

Libre: Regatas.

Sixty – Aguará. W.O. Aguará.

Postergado: San Patricio vs. Aranduroga y Sixty vs. Aranduroga B.