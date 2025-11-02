Fútbol

TRA: 8 DE DICIEMBRE DERROTÓ A MARIANO MORENO POR 2-0

Nov 2, 2025

 

Por la segunda fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, que organiza el Consejo Federal de la AFA, 8 de Diciembre derrotó a Mariano Moreno de Villa 213 por 2-0. El juego se cumplió en el estadio Carlos Ismael Strong de la localidad de Pirané, donde el conjunto dostreceño oficio de local. FOTO: Todo 8 de Diciembre festeja el valioso éxito alcanzado ante un rival complicado como Mariano Moreno, y en un terreno de juego que evidenció los efectos de la lluvia.

El representativo capitalino abrió el marcador a los 42´del primer tiempo por intermedio de Bruno Di Martino, quien remató al arco tras eludir al golero Walter Rebolero, para el 1-0. El definitivo 2-0 fue obra de Gustavo Vega a los 46´del complemento, al disparar a quemarropa en la boca del arco ante la impotencia de Rebolero.

Buen triunfo del albirrojo, que ahora lidera el grupo con 4 unidades, seguido por Argentinos del Norte con 1, y Mariano Moreno 0. En la tercera fecha en Clorinda, Argentinos del Norte recibirá a Mariano Moreno, le corresponderá quedar libre a 8 de Diciembre.

 

 

