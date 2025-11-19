Fútbol

TRA: 8 DE DICIEMBRE GANÓ EN CLORINDA

Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, 8 de Diciembre se alzó con un valioso triunfo por 1-0 ante Argentinos del Norte, jugando en calidad de visitante. El único gol fue conseguido por Sebastián Ramírez de tiro penal a los 43´de la etapa complementaria. Dirigió el chaqueño Diego Gastón Mitorie.

El partido se jugó en la cancha de Argentinos del Norte de la ciudad de Clorinda, bajo una fuerte lluvia que dejó en malas condiciones el campo de juego. Las acciones fueron parejas, y la paridad recién se rompió cuando el compromiso ya expiraba, mediante la zurda de Ramírez al ejecutar con calidad un tipo penal.

Ahora, tras la fecha cuatro, 8 de Diciembre es el líder con 7 unidades, seguido por Argentinos del Norte con 4, y Mariano Moreno con 0. En la quinta fecha: 8 de Diciembre- Mariano Moreno de Villa 213.

Epígrafe: 8 de Diciembre festejó largamente el triunfo en Clorinda. El equipo de Isidro Gómez quedó a un pasó de ganar el grupo 2.

 

 

