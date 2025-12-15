TRA: 8 DE DICIEMBRE GANÓ Y VA A LOS CUARTOS DE FINAL

(Texto y foto: Gentileza de Agenfor) Se clasificó para los cuartos de final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. En el partido de vuelta le ganó 1 a 0 a Defensores del Rosario para empatar la serie y en la definición por penales se impuso 5 a 3. En el 2026 se enfrentará a Defensores de Vilelas (Chaco), que eliminó a Deportivo Comercio de Santa Sylvina. FOTO: Ocho ganó y sigue en carrera en el certamen que entregará cuatro boletos para el Torneo Federal A. El festejo en el Lote 15 Bis, fue muy merecido.

Los primeros minutos de juego tuvieron a 8 de Diciembre más cerca del arco rival, con el objetivo de emparejar la serie. A los 23′ recién tuvo una clara con un cabezazo de Soraire que contuvo Pedroso.

El gol de 8 de Diciembre llegó a los 26′. Paredes la bajó para la llegada de Barrios, que amagó el centro y jugó por bajó para Fabricio Olmedo, este desbordó y metió el centro atrás para que Vega la empuje y desate el grito de gol.

Defensores del Rosario se quedó con un menos a los 28′ del segundo tiempo. Enzo Ibarra, que ingresó para jugar el complemento en lugar de Enzo González (también entró Castillo por Valdés) recibió la tarjeta roja directa por una dura infracción sobre Fabricio Olmedo desde atrás.

Cambios ofensivos en 8 de Diciembre en busca de ampliar el resultado con los ingresos de Matías Olmedo, Bruno Di Martino, Maximiliano Ibáñez y Sebastián Ramírez, pero no tuvieron chances claras.

Sobre los 45′, 8 de Diciembre también se quedó con diez jugadores, pero en este caso porque el ingresado Matías Olmedo se lesionó e Isidro Gómez Rodas ya agotó los cambios.

Se agotó el tiempo y la cuestión se definió por penales. Efectividad para ambos en el arranque con Maximiliano Gómez que anotó para 8 de Diciembre y Gabriel Camacho para Defensores del Rosario. En la segunda tanda anotaron Bruno Di Martino e Iván Miers (2-2), en la tercera lo hicieron Fabricio Olmedo y Guillermo Romero (3-3). En la cuarta serie hubo gol de Ezequiel Barrios, mientras que Marcos Torales estrelló su disparo en el travesaño (4-3). Esto dejó la resolución en los pies de Sebastián Ramírez, Pedroso se tiró a su derecha, la pelota fue para el otro lado y el festejo fue para 8 de Diciembre.

Una vez finalizada la celebración, hubo saludo respetuoso entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. 8 de Diciembre jugará en cuartos de final, recién en el 2026, frente a Defensores de Vilelas, que le ganó 3 a 1 a Deportivo Comercio de Santa Sylvina y avanzó con un resultado global de 4-2. Ramón Maciel, Gustavo Carballo y Cristian Tabaqui anotaron para el ganador, mientras que Lucas Díaz lo hizo para Comercio.