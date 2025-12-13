TRA: 8 DE DICIEMBRE RECIBE  A DEFENSORES DEL ROSARIO

Por el juego de vuelta de la segunda etapa del Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA, este domingo confrontaran 8 de Diciembre y Defensores del Rosario. El cotejo se iniciará a las 17, con el arbitraje de Venancio Rolón.

El compromiso tendrá lugar en el coqueto estadio del 8 de Diciembre, en el Lote 15 Bis, en la zona sureste de la capital formoseña. En el juego de ida había ganado Defensores del Rosario por 1-0.

En caso de empate en puntos y goles, la definición para acceder a la tercera etapa, llegará desde el punto penal. El Regional Amateur, entregará cuatro boletos para el Torneo Federal A. FOTO 1: Ocho el equipo conducido por Isidro Gómez Rodas, buscará la clasificación jugando ante su público.

Todos los detalles

Domingo 14 de Diciembre

8 de Diciembre- Defensores del Rosario

Horario: 17

Arbitro: Venancio Rolón

Líneas: Andrés Edgardo Martín y Luis Ramón Mendoza

Cuarto árbitro: Daniel Ebel

Todos de la Liga Formoseña de Fútbol

Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa

Partido de ida: Defensores del Rosario 1- 8 de Diciembre 0

—

FOTO 2: Defensores Rosario, clasifica con dos resultados, el empate o el triunfo.