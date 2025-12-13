TRA: 8 DE DICIEMBRE RECIBE  A DEFENSORES DEL ROSARIO

Por el juego de vuelta de la segunda etapa del Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA, este domingo confrontaran 8 de Diciembre y Defensores del Rosario. El cotejo se iniciará a las 17, con el arbitraje de Venancio Rolón.
El compromiso tendrá lugar en el coqueto estadio del 8 de Diciembre, en el Lote 15 Bis, en la zona sureste de la capital formoseña. En el juego de ida había ganado Defensores del Rosario por 1-0.
En caso de empate en puntos y goles, la definición para acceder a la tercera etapa, llegará desde el punto penal. El Regional Amateur, entregará cuatro boletos para el Torneo Federal A. FOTO 1: Ocho el equipo conducido por Isidro Gómez Rodas, buscará la clasificación jugando ante su público.
Todos los detalles
Domingo 14 de Diciembre
8 de Diciembre- Defensores del Rosario
Horario: 17
Arbitro: Venancio Rolón
Líneas: Andrés Edgardo Martín y Luis Ramón Mendoza
Cuarto árbitro: Daniel Ebel
Todos de la Liga Formoseña de Fútbol
Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa
Partido de ida: Defensores del Rosario 1- 8 de Diciembre 0
—
FOTO 2: Defensores Rosario, clasifica con dos resultados, el empate o el triunfo.