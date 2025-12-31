TRA: ARBITRO POSADEÑO PARA 8 DE DICIEMBRE- DEFENSORES DE VILELAS

El Consejo Federal de la AFA confirmó este martes que el árbitro posadeño Franco Sebastián Rioja, fue designado para dirigir el juego de ida entre 8 de Diciembre de Formosa y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), por los Cuartos de Final de la región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA (CFA). El partido se cumplirá el domingo, desde las 17, en el estadio del complejo Isla de Oro, en el Lote 15 Bis, en la capital formoseña. A continuación, todos los pormenores. FOTO: El árbitro Franco Sebastián Rioja, es un conocido de la afición formoseña, dirigió a Sol de América y Defensores de Formosa, entre otros equipos locales.

—

Detalles

Domingo 4 de Enero de 2026

Juego de Ida

8 de Diciembre- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

Horario: 17

Arbitro: Franco Sebastián Rioja

Líneas: Lucas Nahuel Suárez y José Octavio Cappelli

Cuarto árbitro: Harold Yesid Lemos Muñoz

Todos de la Liga Posadeña de Fútbol (Misiones)

Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa

—

Juego de vuelta: Sábado 10 de Enero- Estadio del Club Don Orione de Barranqueras (Chaco)

—