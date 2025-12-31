Fútbol

TRA: ARBITRO POSADEÑO PARA 8 DE DICIEMBRE- DEFENSORES DE VILELAS

Porreddeportiva

Dic 31, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó este martes que el árbitro posadeño Franco Sebastián Rioja, fue designado para dirigir el juego de ida entre 8 de Diciembre de Formosa y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), por los Cuartos de Final de la región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA (CFA). El partido se cumplirá el domingo, desde las 17, en el estadio del complejo Isla de Oro, en el Lote 15 Bis, en la capital formoseña. A continuación, todos los pormenores. FOTO: El árbitro Franco Sebastián Rioja, es un conocido de la afición formoseña, dirigió a Sol de América y Defensores de Formosa, entre otros equipos locales.

Detalles

Domingo 4 de Enero de 2026

Juego de Ida

8 de Diciembre- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

Horario: 17

Arbitro: Franco Sebastián Rioja

Líneas: Lucas Nahuel Suárez y José Octavio Cappelli

Cuarto árbitro: Harold Yesid Lemos Muñoz

Todos de la Liga Posadeña de Fútbol (Misiones)

Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa

Juego de vuelta: Sábado 10 de Enero- Estadio del Club Don Orione de Barranqueras (Chaco)

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

Año positivo para la gestión Jofré en la Liga Formoseña de Fútbol

Dic 29, 2025 reddeportiva
Fútbol

8 DE DICIEMBRE ENTRENA Y ESPERA A DEFENSORES DE PUERTO VILELAS

Dic 28, 2025 reddeportiva
Fútbol

ATFA FORMOSA ENTREGÓ DIPLOMAS A NUEVOS DT

Dic 17, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN TENDRÁ LA AGENDA CARGADA PARA EL MES DE ENERO

1 de enero de 2026 reddeportiva
Polideportivo

El gran Hugo Porta, el más grande del rugby argentino

1 de enero de 2026 reddeportiva
Rugby

El Club Aguará presentó el 44º Seven del Reencuentro

31 de diciembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: ARBITRO POSADEÑO PARA 8 DE DICIEMBRE- DEFENSORES DE VILELAS

31 de diciembre de 2025 reddeportiva