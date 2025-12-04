TRA: DEFENSORES DEL ROSARIO GANÓ Y AVANZÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL

Por la sexta y última fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, en el estadio Carlos Ismael Strong de Pirané, en la tarde de este miércoles, Defensores del Rosario derrotó al local Deportivo Tablita por 3-0. Con este resultado Villa clasificó a los octavos de final, donde se medirá con 8 de Diciembre, en un duelo entre equipos de la capital formoseña. FOTO 1: Golazo de Guillermo Romero frente al Deportivo Tablita. Defensores del Rosario ganó con autoridad el partido que había sido postergado el pasado domingo.

Los goles del ganador fueron conseguidos por: Enzo González (2) y Guillermo Romero. El compromiso fue dirigido por el colegiado chaqueño Juan Pablo Insfrán.

Tras completarse la ronda de clasificación de la Zona 1, las posiciones quedaron así: 1) Defensores del Rosario de Formosa 9 puntos, 2) Juventud de Clorinda 6, y 3) Deportivo Tablita de Pirané 3. Clasificado: Defensores del Rosario.

En octavos de final, en el juego de ida, este sábado 6 de diciembre, Defensores del Rosario recibirá desde las 19, a 8 de Diciembre. El segundo compromiso será una semana después en el Lote 15 Bis.

FOTO 2: Promoción del partido de ida entre Defensores del Rosario y 8 de Diciembre.