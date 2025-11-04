TRA: GANÓ TABLITA EN EL DEBUT

El Deportivo Tablita debutó con el pie derecho en el Torneo Regional Amateur 2025, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA, al doblegar en calidad de local a Juventud de Clorinda por 2-0, por la Zona 1 de la Región Litoral Norte. El partido se disputó en el estadio Carlos Ismael Strong de la Liga Piranense de Fútbol, y los goles del ganador que llegaron en la etapa complementaria fueron obras de Fernando Ayala. Dirigió el colegiado de la Liga Formoseña de Fútbol, Daniel Ebel.

Ahora, Deportivo Tablita y Defensores del Rosario comparten el primer lugar, ambos con 3 puntos, en tanto que cierra la tabla el elenco de Juventud de Clorinda, que perdió en sus dos presentaciones. En la fecha tres, Defensores del Rosario recibirá al Deportivo Tablita, y quedará libre Juventud.

El Torneo Regional Amateur, reúne a un total de 333 equipos de todo el país, y entregará cuatro ascensos a la Primera Nacional del fútbol argentino.

FOTO: En un compromiso de buen nivel, Tablita sumó su primera victoria en el Regional. Un buen número de aficionados se dio cita en el principal recinto futbolístico de la localidad de Pirané.