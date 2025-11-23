Fútbol

TRA: JUVENTUD GOLEÓ A TABLITA

Porreddeportiva

Nov 23, 2025

 

Por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, en Clorinda, el local Juventud goleó al Deportivo Tablita de Pirané por 4-1. El cotejo se cumplió en el estadio “Carmelo Santiago Celauro”, y fue dirigido por el árbitro Daniel Ebel (Liga Formoseña de Fútbol). FOTO: La foto del árbitro, sus asistentes, y los capitanes de Juventud y Tablita, en la previa del compromiso en que el conjunto clorindense se alzó con una valiosa victoria.

Los goles de Juventud fueron conquistados por: Renzo Riquelme, Miguel Báez y Lautaro Salinas (2), para Tablita lo hizo Javier Sandoval. Tras la quinta fecha, las posiciones quedaron así: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Juventud de Clorinda 6 y 3) Deportivo Tablita 3. En la sexta y última fecha de la ronda de clasificación jugaran: Deportivo Tablita- Defensores del Rosario.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

La Liga Formoseña y el Consejo Federal apoyan a Pablo Toviggino

Nov 23, 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: DEPORTIVO TATANÉ JUGARÁ EN PRIMERA “A”

Nov 23, 2025 reddeportiva
Fútbol

LA AGENDA DEL FÚTBOL FEDERAL PARA FORMOSA

Nov 20, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

La Liga Formoseña y el Consejo Federal apoyan a Pablo Toviggino

23 de noviembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: JUVENTUD GOLEÓ A TABLITA

23 de noviembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: DEPORTIVO TATANÉ JUGARÁ EN PRIMERA “A”

23 de noviembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN JUEGA HOY EN RAFAELA POR SEMIFINALES

23 de noviembre de 2025 reddeportiva