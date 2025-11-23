TRA: JUVENTUD GOLEÓ A TABLITA

Por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, en Clorinda, el local Juventud goleó al Deportivo Tablita de Pirané por 4-1. El cotejo se cumplió en el estadio “Carmelo Santiago Celauro”, y fue dirigido por el árbitro Daniel Ebel (Liga Formoseña de Fútbol). FOTO: La foto del árbitro, sus asistentes, y los capitanes de Juventud y Tablita, en la previa del compromiso en que el conjunto clorindense se alzó con una valiosa victoria.

Los goles de Juventud fueron conquistados por: Renzo Riquelme, Miguel Báez y Lautaro Salinas (2), para Tablita lo hizo Javier Sandoval. Tras la quinta fecha, las posiciones quedaron así: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Juventud de Clorinda 6 y 3) Deportivo Tablita 3. En la sexta y última fecha de la ronda de clasificación jugaran: Deportivo Tablita- Defensores del Rosario.