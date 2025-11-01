TRA: MARIANO MORENO RECIBE A 8 DE DICIEMBRE

Por la segunda fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur 2025, este sábado en la localidad de Pirané, Mariano Moreno de Villa 213 recibirá a 8 de Diciembre de la capital. El juego se cumplirá en el estadio de la Liga Piranense de Fútbol (LPF), se iniciará a las 16, y será dirigido por el colegiado chaqueño Damián Amarilla. FOTO: Mariano Moreno listo para hacer un buen papel ante los albirrojos del Lote 15 Bis.

Mariano Moreno, que ingreso al certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA, tras adjudicarse el Federativo de Clubes de Formosa, hará su debut en el certamen. El equipo que pertenece a la Liga del Sur, es dirigido por Germán Báez, y llega en óptimas condiciones, y con el propósito de comenzar a sumar puntos en un torneo que reúne a 333 clubes de todo el país, y que otorgará cuatro boletos para el Torneo Federal A.

8 de Diciembre, conducido por Isidro Gómez Rodas, igualó en el debut frente a Argentinos del Norte de Clorinda, fue 0-0, en el estadio Defensores de Evita de la capital formoseña. En esta oportunidad le corresponderá fecha libre a Argentinos del Norte.

—

Detalles

Sábado 1 de Noviembre

Mariano Moreno de Villa 213- 8 de Diciembre de Formosa

Horario: 16

Arbitro: Damián Amarilla

Líneas: Melina Meza y Leonardo Gómez

Todos de Resistencia (Chaco)

Estadio: Carlos Ismael Strong de la Liga Piranense de Fútbol

—