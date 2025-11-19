TRA: PERDIÓ DEFENSORES DEL ROSARIO

Por la cuarta fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, este sábado en la capital formoseña, Defensores del Rosario perdió en calidad de local frente a Juventud de Clorinda por 2-1. Dirigió el colegiado chaqueño Víctor Nicolás Cabral. FOTO: Defensores del Rosario sufrió su primer revés en el Regional. Ahora tendrá fecha libre.

La visita abrió el marcador a los 6´por intermedio de Tobías Flores que con un fortísimo disparo desde fuera del área hizo estéril la tirada del golero Fredy Pedrozo, 1-0. La paridad para Defensores del Rosario llegó a los 65´con impecable cabezazo de Sebastián Ovelar tras un córner ejecutado por Marcos Torales, 1-1.

El gol del triunfo de Juventud fue obra de Tobías Flores al definir con gran calidad ante la salida apresurada de Pedrozo, golazo por la definición, y por la impecable acción colectiva previa, 2-1. Ganó Juventud, y fue justicia.

Por ahora las posiciones quedaron así: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Tablita de Pirané 3 y 3) Juventud de Clorinda 3. En la próxima fecha, la quinta: Juventud de Clorinda- Deportivo Tablita.