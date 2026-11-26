El Consejo Federal de la AFA designó al misionero Franco Rioja como árbitro principal para el duelo decisivo del próximo domingo en Goya. El conjunto formoseño viaja con la tranquilidad de haber goleado 4-1 en la ida, aunque sabe que no puede relajarse.

La expectativa crece en el fútbol del norte argentino a pocos días de la definición de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Este miércoles, el Consejo Federal de la AFA oficializó la cuaterna arbitral que impartirá justicia en el encuentro de vuelta entre Huracán de Goya (Corrientes) y Municipal de Misión Laishí (Formosa).

El elegido para conducir las acciones es el posadeño Franco Rioja. El pitazo inicial está programado para este domingo 29 de noviembre, a partir de las 17, en el estadio Ramón “Cacique” Oviedo, en suelo correntino.

El equipo de Misión Laishí llega a este compromiso decisivo con una ventaja importante. En el partido de ida, disputado en la localidad formoseña de Herradura, Municipal redondeó una actuación contundente y se impuso por un categórico 4-1.

Con este resultado, los papeles están claros para la revancha: Huracán de Goya está obligado a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Necesita ganar por una diferencia de tres goles para igualar la serie y forzar una definición desde el punto del penal. Municipal cuenta con un margen de tres tantos a su favor y buscará administrar la ventaja con inteligencia para sellar su boleto a la siguiente instancia.

Más allá de la gloria regional, el premio mayor seduce a ambos planteles. Municipal ya tiene asegurado su lugar en el Torneo Argentino del Interior, pero el verdadero sueño de la institución formoseña es dar el golpe y pelear por el ascenso directo al Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

Con la mente puesta en el viaje a Corrientes, el plantel formoseño realizó movimientos livianos en el polideportivo de Misión Laishí, localidad ubicada a unos 70 kilómetros al sur de la capital provincial, afinando la puesta a punto para los 90 minutos más importantes de su temporada.

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1: El plantel de Municipal realizó trabajos regenerativos y movimientos livianos en el polideportivo de Misión Laishí antes de emprender el viaje a Goya.

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Foto 2: Todo confirmado para el choque del domingo a las 17 en el estadio Ramón “Cacique” Oviedo, con el arbitraje de Franco Rioja.

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