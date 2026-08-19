Trail 5K nocturna: Formosa se prepara para correr bajo las estrellas

La ciudad de Formosa se prepara para una nueva propuesta deportiva con la realización de la Maratón Trail 5K Nocturna, una competencia que se desarrollará en el marco del megafestival “A Toda Costa” y que buscará reunir a corredores de distintos niveles en un circuito por espacios verdes de la ciudad.

En diálogo con “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5, Roberto Ríos, instructor del Running Municipal y uno de los organizadores, brindó detalles de la actividad y destacó la importancia de promover el running como una herramienta para mejorar la calidad de vida.

La carrera será el viernes 4 de septiembre, con concentración en el Complejo Deportivo «Los Iglús» desde las 19:15 y largada prevista para las 20 h. El circuito tendrá una extensión de 5 kilómetros y recorrerá la zona del Bosquecillo.

La inscripción será libre y gratuita, una característica que busca facilitar la participación de toda la ciudadanía. El enlace para registrarse es aquí.

Una carrera para todos

Ríos explicó que la propuesta apunta a generar un espacio de comunidad deportiva abierto a corredores con diferentes niveles de experiencia. La organización premiará a los tres primeros puestos de las clasificaciones generales, tanto en la categoría femenina como masculina.

Más allá del certamen, todos los participantes que completen el circuito y crucen la línea de llegada recibirán una medalla finisher, como reconocimiento por haber completado el desafío.

Asimimos, Ríos recalcó los beneficios que tiene la práctica del running: «Correr puede contribuir a regular la presión arterial, reducir el estrés y colaborar en el control de los niveles de glucosa».

El instructor remarcó además el crecimiento de los grupos de corredores en Formosa y el interés cada vez mayor por incorporar la actividad física a las rutinas cotidianas.

En ese contexto, valoró el desarrollo del Running Municipal, un espacio que comenzó a impulsarse durante la gestión del intendente capitalino ingeniero Jorge Jofré y que actualmente continúa convocando a personas interesadas en iniciarse o mejorar su preparación.

Los entrenamientos se realizan en el Paseo de las Aves, los días lunes, miércoles y viernes, y están abiertos a quienes quieran incorporarse a la actividad.

La propuesta deportiva también contempla la posibilidad de seguir ampliando los espacios destinados al running. Ríos contó que se trabaja en el diseño de un circuito competitivo permanente. «El objetivo es que ese recorrido pueda quedar disponible para la práctica del atletismo y mountain bike, aprovechando distintos sectores verdes de la ciudad», agregó.

La Maratón Trail 5K Nocturna se presenta así como una iniciativa que combina competencia, actividad física y recreación, con una convocatoria abierta y gratuita para quienes quieran vivir una experiencia deportiva diferente en Formosa.

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