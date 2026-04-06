Con un importante número de palistas, se desarrolla con normalidad la 34ª edición de la Travesía Náutica “Fundación de la Ciudad de Formosa”, organizada por la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo de la comuna capitalina. FOTO: Los navegantes harán escala hoy en Villa Oliva, para luego encarar la recta final hasta el muelle sito en la prolongación de la avenida 25 de Mayo.

Este lunes, los nautas llegarán a la localidad paraguaya de Villa Oliva, ubicada sobre la margen oriental del río Paraguay. Los participantes (locales, de provincias vecinas y del Paraguay) iniciaron el recorrido en el riacho Monte Lindo, pasando por Colonia Dalmacia. Tras tocar tierra guaraní, retomarán el desafío por la boca del riacho Pilagás para arribar el miércoles por la mañana al puerto de la ciudad de Formosa. El titular del área de Deportes municipal, Guillermo Ovelar, adelantó que el intendente Jorge Jofré encabezará el recibimiento en la zona de Prefectura Naval. Allí se dará la bienvenida a quienes recrean la histórica llegada del comandante Luis Jorge Fontana para fundar Formosa el 8 de abril de 1879.