Básquetbol

Tres partidos animan el lunes de La Liga Nacional

Porreddeportiva

Feb 16, 2026

 

 

lunes, 16 de febrero de 2026

Boca ante Olímpico, San Lorenzo frente a Oberá y San Martín contra La Unión, son las atractivas propuestas para en el feriado de carnaval.

 

 

BOCA – OLÍMPICO

 

Hora: 20.00. TV: Básquet Pass.

 

Árbitros: Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Franco Anselmo.

 

Estadio: Luis Conde (CABA).

 

Historial: Se enfrentaron en 36 oportunidades, con 20 victorias para Boca y 16 triunfos para Olímpico. Esta temporada se vieron las caras en el Vicente Rosales con triunfo del local por 83-71.

 

Boca vuelve a casa luego de una gira positiva donde se trajo dos victorias de Junín y Chivilcoy. Los dos triunfos en el interior bonaerense, 98-56 a Argentino en Junín y 86-84 a Racing en Chivilcoy, le permitieron a Boca nivelar su récord en la Liga Nacional, que ahora es de 12 victorias y 12 derrotas. Se ubica en el puesto 11°.

 

Para Nicolás Casalánguida, el nuevo entrenador, fue su cuarto éxito consecutivo, después de los dos logrados en Belo Horizonte, ante Aguada de Uruguay y Minas Tenis de Brasil, por la Basketball Champions League.

 

Luego de dar el golpe en Comodoro Rivadavia, venciendo a Gimnasia y Esgrima por 97 a 94, Olímpico cayó ante Platense por 82 a 68, en la continuidad de su salida a la ruta. Gonzalo Bressan fue el máximo anotador del conjunto santiagueño con 21 puntos.

 

Con estos resultados, el Negro bandeño se mantiene en el puesto 14° con un balance de 11 victorias y 15 caídas.

 

SAN LORENZO – OBERÁ

 

Hora: 20.30 TV: Básquet Pass.

 

Árbitros: Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone.

 

Estadio: Roberto Pando (Ciudad de Buenos Aires).

 

Historial: Se enfrentaron en 13 oportunidades, con 9 victorias para San Lorenzo y 4 triunfos para Oberá. En esta temporada, el triunfo fue para el elenco misionero por 85 a 76.

 

San Lorenzo viene de vencer a Atenas por 76 a 67 en Boedo, en un triunfo importante para sus aspiraciones. Ignacio Bednarek fue el MVP de la noche con 16 puntos y 7 rebotes, en un partido que el Ciclón necesitaba ganar con un objetivo claro: salir de los puestos del fondo de la tabla. El encuentro comenzó muy disputado, Sin embargo, los últimos diez minutos fueron completamente distintos a lo visto en la primera parte: los dirigidos por Sebastián Burtin ajustaron en defensa, encontraron mayor fluidez en ataque y lograron dar vuelta el tanteador para quedarse con la victoria.

 

San Lorenzo se ubica en el puesto 16° de la tabla, con un récord de 8 victorias y 14 derrotas.

 

Oberá, por su parte, viene de caer frente a Regatas Corrientes por 91 a 64. El Celeste se vio superado por el conjunto correntino, que marcó la diferencia a partir de un gran segundo tiempo. De esta manera, el equipo misionero cortó una racha positiva de tres victorias consecutivas y descendió al puesto 4° de la tabla, donde mantiene un sólido registro de 14 triunfos y 8 caídas.

 

SAN MARTÍN – LA UNIÓN

 

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

 

Árbitros: Jorge Chávez, Raúl Lorenzo y Sebastián Vasallo.

 

Estadio: Raúl Argento Ortiz (Corrientes).

 

Historial: Se enfrentaron en 38 oportunidades, con 20 victorias para San Martín y 18 triunfos para La Unión. En esta temporada, el triunfo fue para el elenco correntino por 91 a 75.

 

San Martín afrontará un nuevo compromiso en casa en un contexto adverso, tras acumular cuatro derrotas consecutivas. La más reciente, y quizás la más dolorosa, fue en el clásico correntino frente a Regatas, que se impuso por 91 a 79. En el Rojinegro, Lautaro Berra fue el más destacado con 20 puntos.

 

El Santo se ubica actualmente en el puesto 15° de la tabla, con un récord de 10 triunfos y 14 derrotas.

 

Por su parte, La Unión sale a la ruta con la intención de recuperarse y volver a escalar posiciones, luego de encadenar cuatro caídas consecutivas: frente a San Lorenzo (84-70), Ferro (84-69), Obras (85 a 76) y Oberá (100 a 82).

 

Estos resultados hicieron que el conjunto formoseño descendiera al 6° lugar, donde presenta un balance de 14 victorias y 10 derrotas.

Por reddeportiva

