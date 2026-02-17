Tres partidos animan el lunes de La Liga Nacional

Tres partidos animan el lunes de La Liga NacionalTres partidos animan el lunes de La Liga Nacional

lunes, 16 de febrero de 2026

Boca ante Olímpico, San Lorenzo frente a Oberá y San Martín contra La Unión, son las atractivas propuestas para en el feriado de carnaval.

BOCA – OLÍMPICO

Hora: 20.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Franco Anselmo.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Historial: Se enfrentaron en 36 oportunidades, con 20 victorias para Boca y 16 triunfos para Olímpico. Esta temporada se vieron las caras en el Vicente Rosales con triunfo del local por 83-71.

Boca vuelve a casa luego de una gira positiva donde se trajo dos victorias de Junín y Chivilcoy. Los dos triunfos en el interior bonaerense, 98-56 a Argentino en Junín y 86-84 a Racing en Chivilcoy, le permitieron a Boca nivelar su récord en la Liga Nacional, que ahora es de 12 victorias y 12 derrotas. Se ubica en el puesto 11°.

Para Nicolás Casalánguida, el nuevo entrenador, fue su cuarto éxito consecutivo, después de los dos logrados en Belo Horizonte, ante Aguada de Uruguay y Minas Tenis de Brasil, por la Basketball Champions League.

Luego de dar el golpe en Comodoro Rivadavia, venciendo a Gimnasia y Esgrima por 97 a 94, Olímpico cayó ante Platense por 82 a 68, en la continuidad de su salida a la ruta. Gonzalo Bressan fue el máximo anotador del conjunto santiagueño con 21 puntos.

Con estos resultados, el Negro bandeño se mantiene en el puesto 14° con un balance de 11 victorias y 15 caídas.

SAN LORENZO – OBERÁ

Hora: 20.30 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone.

Estadio: Roberto Pando (Ciudad de Buenos Aires).

Historial: Se enfrentaron en 13 oportunidades, con 9 victorias para San Lorenzo y 4 triunfos para Oberá. En esta temporada, el triunfo fue para el elenco misionero por 85 a 76.

San Lorenzo viene de vencer a Atenas por 76 a 67 en Boedo, en un triunfo importante para sus aspiraciones. Ignacio Bednarek fue el MVP de la noche con 16 puntos y 7 rebotes, en un partido que el Ciclón necesitaba ganar con un objetivo claro: salir de los puestos del fondo de la tabla. El encuentro comenzó muy disputado, Sin embargo, los últimos diez minutos fueron completamente distintos a lo visto en la primera parte: los dirigidos por Sebastián Burtin ajustaron en defensa, encontraron mayor fluidez en ataque y lograron dar vuelta el tanteador para quedarse con la victoria.

San Lorenzo se ubica en el puesto 16° de la tabla, con un récord de 8 victorias y 14 derrotas.

Oberá, por su parte, viene de caer frente a Regatas Corrientes por 91 a 64. El Celeste se vio superado por el conjunto correntino, que marcó la diferencia a partir de un gran segundo tiempo. De esta manera, el equipo misionero cortó una racha positiva de tres victorias consecutivas y descendió al puesto 4° de la tabla, donde mantiene un sólido registro de 14 triunfos y 8 caídas.

SAN MARTÍN – LA UNIÓN

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Jorge Chávez, Raúl Lorenzo y Sebastián Vasallo.

Estadio: Raúl Argento Ortiz (Corrientes).

Historial: Se enfrentaron en 38 oportunidades, con 20 victorias para San Martín y 18 triunfos para La Unión. En esta temporada, el triunfo fue para el elenco correntino por 91 a 75.

San Martín afrontará un nuevo compromiso en casa en un contexto adverso, tras acumular cuatro derrotas consecutivas. La más reciente, y quizás la más dolorosa, fue en el clásico correntino frente a Regatas, que se impuso por 91 a 79. En el Rojinegro, Lautaro Berra fue el más destacado con 20 puntos.

El Santo se ubica actualmente en el puesto 15° de la tabla, con un récord de 10 triunfos y 14 derrotas.

Por su parte, La Unión sale a la ruta con la intención de recuperarse y volver a escalar posiciones, luego de encadenar cuatro caídas consecutivas: frente a San Lorenzo (84-70), Ferro (84-69), Obras (85 a 76) y Oberá (100 a 82).

Estos resultados hicieron que el conjunto formoseño descendiera al 6° lugar, donde presenta un balance de 14 victorias y 10 derrotas.