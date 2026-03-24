Básquetbol

TREVOR GASKINS YA ENTRENA CON EL PLANTEL DE LA UNIÓN

Porreddeportiva

Mar 24, 2026

 

Primer entrenamiento con el equipo para Trevor Gaskins. El extranjero se sumó al trabajo para poder hacer su debut este viernes cuando La Unión de Formosa reciba a Boca, último juego por la Liga Nacional antes de la gran cita del miércoles 1 de abril por la Copa Islas Malvinas, cuando el equipo formoseño enfrente a Ferro Carril Oeste en el polideportivo Cincuentenario. FOTO: El secretario de Deportes de la Provincia y responsable de la franquicia formoseña de la Liga, Mario Romay, le da la bienvenida Gaskins.

El base extranjero Trevor Gaskins es nueva ficha de La Unión de Formosa. Llega como recambio de Tomás Spano quien no puede seguir en el equipo por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda en el partido con Unión de Santa Fe.

Nacido en Alpharetta, Georgia, el 24 de noviembre de 1989, Gaskins es estadounidense, nacionalizado panameño por lo que ha jugado competencias internacionales para el mencionado país de Centroamérica.

En su carrera profesional registró varios pasos por la Liga Nacional desempeñándose con las camisetas de Bahía Basket -2014/15-, Ferro -2015-, Olímpico -2019/20- y Quimsa -2020/21-. En el exterior pasó por Colombia, Panamá, Puerto Rico, Israel, México, Brasil y Uruguay. El Calor de Cancún de México y Unifacisa Basquete de Brasil fueron sus últimos equipos.

 

 

 

Por reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

TREVOR GASKINS YA ENTRENA CON EL PLANTEL DE LA UNIÓN

24 de marzo de 2026 reddeportiva
