Triunfo clave de Taraguy en Formosa Y Aranduroga celebró ante CURNE

(Gentileza de Tiempo de Rugby) Se disputó integralmente la 13ra fecha del XXVI° Regional del NEA, con triunfo de los dos de arriba para seguir en la disputa por el primer lugar y pasajes a Semifinales. Mientras que el duelo en Paraguay por los que buscan meterse, terminó en tablas.

Se jugó la 13ra fecha del Torneo Regional del NEA, donde Taraguy venció 30 a 13 a Aguará con bonus en Formosa, y en Santa Ana, Aranduroga le ganó agónicamente 34 a 32 a CURNE, dándole vuelta el resultado en los últimos minutos (perdía 32 a 20).

Mientras que en la “isla” ya sin chances, de meterse en semis, pero quedan varias fechas, Regatas superó a San Patricio para comenzar a levantar cabeza, fue por 33 a 17 Y en Asunción, San José ganaba con autoridad, pero CURDA se lo igualó, para seguir ambos con vida de cara las semifinales.

RESULTADOS

13ra fecha: Aguará 13 – Taraguy 30; Regatas 33 – San Patricio 17; Aranduroga 34 – CURNE 32y CURDA 20 – San José 20.

Próxima fecha:

14ta fecha – 3/10: Taraguy vs. CURDA; San José vs. Aranduroga; CURNE vs. Regatas y San Patricio vs. Aguará.

POSICIONES

Regional Primera: 1°) Taraguy 52; 2°) Aranduroga 49; 3°) CURNE 46; 4°) San José 35; 5°) CURDA 35; 6°) San Patricio 24; 7°) Regatas 21; 8°) Aguará 19.

ARGENTINO JUVENIL

Por la segunda fecha del Argentino de Selecciones M17, en la divisional de Ascenso, Nordeste logró una importante victoria por 31 a 28 ante Alto Valle en Neuquén. Viene de empatar con Entre Ríos y la próxima fecha, será de local ante Austral. Para buscar meterse en la etapa final, y pelear por el ansiado ascenso, en Tucumán.

FOTO: Aguará no pudo ganar en una nueva presentación ante su público en la capital formoseña.

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