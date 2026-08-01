TRIUNFO DE PATRIA EN LA B, TAMBIÉN GANÓ ESTRADA
En el inicio de la décima fecha del Torneo de Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputaron siete cotejos. El Sportivo Patria derrotó a Juventud por 2-1, y ahora suma 28 unidades para seguir bien arriba en la tabla de posiciones. A continuación todos los marcadores anotados hasta el momento.
Resultados fecha 10 Torneo de la B
Juventud 1- Sportivo Patria 2
El Fortín 1- Atlético Rivadavia 0
Independiente Fontana 0- Sargento Rivarola 0
Sol de Mayo 0- Estrada 3
6 de Enero 0- Antenor Gauna 4
Katrina 3- Unión del Divino Niño 3
17 de Agosto 2- Garrido 2
—
Sábado 1 de Agosto
En Villa Escolar: 15: Deportivo Merlo- República Argentina
—
En cancha del Club Fontana: 13:30: Platense- Domingo Savio
—
Martes 4 de Agosto
Cancha del Club Defensores del Rosario: 13:30: Juniors- Fátima
—
FOTO: Equipo de José Manuel Estrada que se mantiene como único escolta del Sportivo Patria.