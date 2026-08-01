TRIUNFO DE PATRIA EN LA B, TAMBIÉN GANÓ ESTRADA

En el inicio de la décima fecha del Torneo de Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputaron siete cotejos. El Sportivo Patria derrotó a Juventud por 2-1, y ahora suma 28 unidades para seguir bien arriba en la tabla de posiciones. A continuación todos los marcadores anotados hasta el momento.

Resultados fecha 10 Torneo de la B

Juventud 1- Sportivo Patria 2

El Fortín 1- Atlético Rivadavia 0

Independiente Fontana 0- Sargento Rivarola 0

Sol de Mayo 0- Estrada 3

6 de Enero 0- Antenor Gauna 4

Katrina 3- Unión del Divino Niño 3

17 de Agosto 2- Garrido 2

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Sábado 1 de Agosto

En Villa Escolar: 15: Deportivo Merlo- República Argentina

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En cancha del Club Fontana: 13:30: Platense- Domingo Savio

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Martes 4 de Agosto

Cancha del Club Defensores del Rosario: 13:30: Juniors- Fátima

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FOTO: Equipo de José Manuel Estrada que se mantiene como único escolta del Sportivo Patria.

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