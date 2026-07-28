TRIUNFO DE SAN MARTÍN Y CAIDA SOLENSE EN  EL CIERRE DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN

San Martín de Formosa finalizó en lo más alto de la Zona 2 tras derrotar por la mínima diferencia a Bartolomé Mitre de Posadas, mientras que Sol de América culminó en la tercera ubicación de la tabla general a pesar de su caída en Resistencia, logrando ambos conjuntos la clasificación a la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026.

La decimoctava jornada marcó el cierre de la instancia clasificatoria, definiendo las posiciones y el futuro inmediato de los clubes de la región de cara al próximo sorteo del certamen, que se realizará este lunes 26 en la sede del Consejo Federal de la AFA.

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Cierre de la Instancia Clasificatoria de la Zona 2.

Concluyó la primera etapa del campeonato para los representantes de la provincia, dejando un saldo de contrastes en el marcador pero con el objetivo principal cumplido para ambos planteles: la permanencia en la pelea por el ascenso directo a la Primera B Nacional.

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Victoria y Liderazgo en el 17 de Octubre

En la capital formoseña, San Martín derrotó 1-0 a Bartolomé Mitre en un compromiso parejo, donde los dos equipos se presentaron con el pasaporte asegurado a la fase de elite. El quiebre del encuentro llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el atacante porteño Facundo Enmanuel Monín venció al guardameta paraguayo Luis Uliambre con un remate cruzado. La conducción del partido estuvo a cargo del colegiado santiagueño Francisco Acosta.

Con este resultado, el elenco conducido tácticamente por Marcelo Rubino ratificó su solidez y finalizó el tramo clasificatorio como puntero absoluto de la Zona 2 con 30 unidades.

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Ajustada Caída del Solense en el Chaco

En territorio chaqueño, Sol de América no pudo sumar en su visita al estadio Centenario y cayó por 2-1 ante Sarmiento de Resistencia. El conjunto local construyó su ventaja en la primera etapa por intermedio de Maximiliano Ibáñez —de tiro penal a los 30 minutos— y de Cristián Almirón a los 41. En el amanecer del complemento, Facundo Pardo descontó para la visita al minuto de juego, estableciendo cifras definitivas bajo el arbitraje del misionero Franco Rioja. Pese al resultado adverso frente al último de la tabla, la dirección técnica compartida por Omar Larroza y Ricardo Parola redondeó un balance altamente positivo en la fase regular al lograr sumar 26 puntos.

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Foto 1: San Martín hizo prevalecer su calidad de local para quedarse con los puntos frente a Mitre. El equipo conducido por Marcelo Rubino fue el mejor de la Zona 2.

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FOTO 2: En Resistencia, Sol de América perdió ajustadamente ante el colista Sarmiento. El solense dejó una inmejorable imagen en el primer tramo de la competencia.

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Tabla de posiciones (Gentileza del Sitio: Ascenso del Interior).

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