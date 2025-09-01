TRIUNFO SOLENSE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sol de América dio la nota en la tarde del domingo, por la séptima fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, se impuso en calidad de visitante a Ben Hur de Rafaela (Santa Fe) por 2-0, y retuvo su plaza en la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA (CFA). El joven delantero bonaerense Luis Campero se hizo sentir por partida doble en el tanteador (42´PT y 5´ST). FOTO: El solense dejó una inmejorable imagen en Rafaela, y ganó merecidamente los tres puntos en juego.

El cruce tuvo lugar en el estadio Néstor Zenklusen, y fue dirigido por el árbitro tucumano Mauricio Martín. Sol de América dejó atrás el fantasma del descenso, suma 10 puntos, y llegó al quinto lugar en la tabla. En la fecha ocho, será local frente al líder Boca Unidos de Corrientes.

—

Otros resultados de

la Zona B- Reválida

Boca Unidos de Corrientes 2- Bartolomé Mitre de Posadas 0

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2- Sarmiento de Resistencia 2

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 3- Sportivo Las Parejas 0

–

Lunes 1 de Septiembre

13: El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires)- Crucero del Norte de Misiones. Este partido fue suspendido por lluvia el domingo.

—