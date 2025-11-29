UN GRAN RECUERDO EN EL DÍA DEL VOLEIBOLISTA EN LA ARGENTINA

El 27 de Noviembre es el Día del Voleibolista. Esta fecha se conmemora en honor al nacimiento de la Federación Argentina de Voleibol (FAV), fundada en 1931. En Formosa el voleibol ha sido protagonista de inolvidables jornadas deportivas. A continuación, recordamos una de esas jornadas

Argentina- Estados Unidos

jugaron en el Centenario

El domingo 24 de julio de 2005, en el estadio Centenario, la selección masculina absoluta de voleibol de la Argentina cayó en juego amistoso ante su par de los Estados Unidos (1-3). El equipo Albiceleste dirigido por Fabián Armoa, venía de ubicarse quinto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y se preparaba para disputar la Liga Mundial, donde integró el Grupo C con: Serbia y Montenegro, Grecia y Polonia. (Foto: El entonces director de Deportes, Sergio Torres y los periodistas Alfredo Domínguez y Rubén Mendieta (Canal 11), en el acceso al Centenario, en el fondo se observa a los equipos de Argentina y Estados Unidos en plena sesión precompetitiva).

Argentina contó en esa ocasión con figuras como: Juan Pablo Alaniz, Martín Meana, Gustavo Porporatto, Jesús Nadalín, Ignacio Bernasconi, Lucas Chávez y Javier Filardi, entre otros. El periodista deportivo Alfredo Domínguez, recordó que en aquella oportunidad fue el responsable de conducir la conferencia de prensa cumplida en el salón de actos de la Subsecretaría de Deportes, y de la misma participaron los técnicos y capitanes de ambos equipos, el presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Alejandro Bolgeri, y el subsecretario de Deportes de Formosa, Luis Lukach.

El cotejo se jugó a estadio lleno, Argentina y Estados Unidos, ofrecieron un buen espectáculo y dejaron conformes a todos. Fue una noche de lujo en la historia del deporte formoseño.