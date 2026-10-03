UN HOMENAJE A LA PESCA DEPORTIVA EN  EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR CANAL 3

Este sábado a las 19, el programa El Deporte en la Memoria presentará un emotivo homenaje a la pesca deportiva, una de las disciplinas con mayor arraigo en la provincia. La emisión se podrá ver a través de la pantalla de Canal 3 de Formosa, y contará con una repetición el domingo a las 16, para quienes no puedan asistir a la cita inicial.

En esta oportunidad, el periodista Alfredo Domínguez conducirá una entrevista profunda a dos auténticos referentes del agua: Hugo Viotti y Carlos Cantón. Ambos pescadores, iniciados en la actividad y en el lanzamiento a principios de la década del 80, repasarán las anécdotas, los desafíos y las grandes historias de un deporte que definen como «el deporte del silencio».

El encuentro promete ser un viaje en el tiempo y un reconocimiento al prestigio que los pescadores formoseños han construido a nivel local, regional y nacional.

Invitados de lujo: Viotti y Cantón aportarán la experiencia de haber participado en incontables concursos a lo largo de más de 40 años.

Conducción especializada: Alfredo Domínguez apela a su conocimiento de primera mano sobre la evolución de la disciplina en la región para guiar un relato fluido y cercano.

La propuesta invita no solo a los amantes de la pesca, sino a toda la comunidad, a recordar y poner en valor a quienes dedicaron su vida a enriquecer la historia deportiva de Formosa.

FOTO: Carlos Cantón y Hugo Viotti junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez en un sector del estudio principal del Canal 3 de Formosa.

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