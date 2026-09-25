Una consagración a la altura: Galo Villavicencio consigue el bronce en los Juegos Sudamericanos

Galo Villavicencio continúa dejando su huella en el judo internacional. Representando los colores albicelestes junto a la delegación nacional, obtuvo la medalla de bronce en el estadio Invencible Rosario, participando en los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, en la modalidad masculina Shiai de hasta 60 kilos, tras derrotar al ecuatoriano Juan Pablo Ayala.

En un combate disputado hasta llegar al Golden Score, Villavicencio tuvo una actuación decisiva, estratégica y de gran temple que lo llevó a imponerse finalmente, otorgándole a la Argentina una nueva medalla de bronce. Posteriormente, el equipo mixto argentino de judo consiguió otra medalla de bronce al vencer 4-3 a Colombia, con puntos de Brisa López, Iván Gómez, quien sumó dos victorias, y Agustina De Lucía.

Un joven de 20 años, oriundo de Pirané, Formosa, que años atrás había tomado una decisión crucial para su carrera: mudarse a Buenos Aires e iniciar una etapa de preparación físicamente demandante, marcada por sacrificios, adaptación a una nueva rutina y viajes. En el año 2025 ya comenzaba a construir, mediante hazañas, una carrera que en 2026 adquiriría una notabilidad innegable. Consiguiendo la medalla de bronce en el Panamerican and Oceanía Championship Junior Lima, la de oro en el Campeonato Apertura Santiago del Estero, en la categoría Senior, y la medalla de plata en el Panamerican Cup Santo Domingo, la preparación, la mentalidad y la resiliencia de Villavicencio habían generado resultados visibles y concretos.

Sin embargo, 2026 es un año de consolidación para su carrera. Consiguió medallas de oro en el Campeonato Nacional Apertura San Juan, el Campeonato Sudamericano Santiago de Chile y en el Campeonato Centro República, llevado a cabo en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Realizó una preparación física en Brasil, y en agosto, fue campeón en el Open Panamericano Lima, Perú, escribiendo una emotiva reflexión en redes: “Una medalla que significa mucho más que un resultado».

«Es el reflejo de meses de preparación, sacrificios, días buenos, días difíciles y muchas horas trabajando en silencio para momentos como este”.

Villavicencio comienza a consolidarse como un referente para el judo formoseño, con una superación física y una mentalidad deportiva competitiva y a la altura, siendo un ejemplo para jóvenes judokas formoseños en cuanto a preparación, resiliencia y resultados se refiere.

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