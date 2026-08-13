UNA JORNADA REDONDA PARA LOS DOS  EQUIPOS FORMOSEÑOS EN EL FEDERAL A

La tercera fecha de la Fase Campeonato (Zona A) dejó un saldo más que positivo para el fútbol de nuestra provincia, con un triunfo rutilante y un empate con sabor a victoria en condición de visitante.

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San Martín mira a todos desde lo más alto

En la tarde del miércoles, San Martín ratificó su gran presente al vencer por 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) en el estadio 17 de Octubre.

El equipo de Marcelo Rubino impuso condiciones desde el arranque. A los 14 minutos del primer tiempo, el interminable Gervasio Núñez abrió el marcador con un tiro libre magistral que se colgó en el ángulo derecho del arquero Leonardo Martina. En el complemento, cuando promediaban 19 minutos, el defensor Oscar Piris se proyectó por la izquierda y selló el 2-0 definitivo.

La victoria pudo ser aún mayor por la cantidad de situaciones generadas ante un rival timorato. Dirigió el árbitro chaqueño Guillermo González.

Con este resultado, el «Franjeado» mantiene puntaje ideal, suma 9 unidades y se consolida como el único líder del grupo. En la próxima jornada, viajará al norte bonaerense para visitar a Gimnasia de Chivilcoy.

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Sol de América trajo un punto de oro desde La Banda

Ya por la noche, Sol de América consiguió un resultado valiosísimo al igualar 0-0 frente a Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero. El conjunto formoseño plantó cara en una cancha históricamente difícil y sumó una unidad clave para mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla. Tras este empate, el equipo del barrio San Miguel alcanza los 4 puntos en el certamen y se ubica en el lote de clasificación a Cuartos de Final. Dirigió el colegiado salteño Gustavo Benítez

El próximo domingo buscará revalidar este buen momento deportivo en casa, cuando reciba a Bartolomé Mitre de Posadas.

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Resultados de la fecha

3- Fase Campeonato

En Formosa: San Martín 3- Defensores de Belgrano de San

Francisco (Córdoba) 0

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En La Banda (Santiago del Estero): Sarmiento 0- Sol de América 0

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En Villa Ramallo (Buenos Aires): Defensores de Belgrano 0- Douglas Haig de Pergamino 0

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En Rafaela (Santa Fe): 9 de Julio 1- Gimnasia de Chivilcoy 0

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Próxima fecha- La cuarta

Gimnasia de Chivilcoy- San Martín

Douglas Haig- Sarmiento de La Banda

Sportivo Belgrano de San Francisco- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Sol de América- Bartolomé Mitre de Posadas

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Foto 1: San Martín cumplió una sólida actuación y ganó con justicia su compromiso frente a Belgrano de San Francisco, en la nublada tarde formoseña.

Foto 2: Tabla de posiciones- Gentileza de Ascenso del Interior.

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Una postal del juego entre Sarmiento de La Banda y Sol de América,

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