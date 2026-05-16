Una nueva edición de los Juegos Evita Formoseños 2026 se presentará oficialmente este viernes

Las competencias serán en femenino y masculino, incluyendo a las categorías juveniles, los adultos mayores y el deporte adaptado.

El deporte local vivirá una fiesta con el lanzamiento de una nueva edición de los Juegos Evita Formoseños 2026, que se realizará este viernes 15 de mayo, desde las 18 horas, en el Microestadio de Hockey de la ciudad de Formosa. En esta temporada, la competencia contará con un total de 40 disciplinas deportivas en escena.

Cabe destacar que, en todos los casos, se disputarán partidos en femenino y masculino. Se incluyen a las categorías juveniles, los adultos mayores y el deporte adaptado, por lo que se espera que sea todo un éxito como en los años anteriores.

Al respecto, el profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes de la provincia de Formosa, aseguró que “está todo listo para otro gran desafío”, gracias a, “una vez más, la decisión política del gobernador Gildo Insfrán”, incluso “a pesar del contexto que estamos viviendo en la Argentina”.

Y remarcó el contraste de las políticas públicas provinciales con las nacionales, ya que, desde el actual Gobierno nacional, a través de los recortes y ajustes a programas que promueven el desarrollo integral del deporte, se “está castigando a todos aquellos deportistas amateurs, como quienes se inscriben en el orden social y comunitario, al igual que los atletas olímpicos de alto rendimiento”.

En cambio, subrayó que en Formosa “estamos muy contentos por la presentación de la tercera edición de estos Juegos. Es decir que serán tres años ya de apoyo” al semillero local “a través de destinar fondos para poder llevarlos adelante”, resaltando también que en ese marco se abre un “nuevo desafío”.

Puesto que, recalcó Leguizamón, que “este programa es posible gracias a un trabajo que se hace, de manera conjunta, entre los diferentes equipos de Gobierno” y es coordinado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, teniendo el acompañamiento también de las áreas de Deportes de cada uno de los Municipios del interior provincial.

Por último, en ese punto, puso en relieve el desarrollo y crecimiento de las infraestructuras deportivas, las cuales están al servicio “para esta competencia, así como toda la parte logística”, con el objetivo de que nuevamente sea una gran fiesta esta edición 2026.

Es decir que las expectativas son las mejores a partir de un proceso que se sigue transitando con eje en la justicia social, la equidad social y territorial e igualdad de oportunidades que son las bases del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán.

FOTO: Sector de acceso al microestadio de hockey en la capital formoseña, sede del lanzamiento de los Juegos Deportivos Formoseños.