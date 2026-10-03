Una verdadera fiesta del atletismo
Los Juegos Evita Formoseños iniciaron una nueva semana de Provinciales con atletismo sub 15 que cerró la competencia justamente en el día que se cumplió un año de la inauguración de la pista sintética del Centro de Educación Física N° 1.
Cita especial la del atletismo, por un lado, porque es una de las disciplinas que genera participación de muchos rincones de la provincia y, por el otro, porque justo llegó al cierre un 30 de septiembre, día en que hace un año el gobernador Gildo Insfrán dejaba inaugurada la pista y también la piscina olímpica climatizada.
Así que no solo hubo celebraciones para cada uno de los deportistas que lograron lugares en los podios sino también para todos en general por el hecho de tener este escenario ideal para hacer atletismo y que tanto sirve de motivación.
A la hora de las pruebas de pista y campo se vivieron dos jornadas con un total de 14 propuestas tanto en femenino como en masculino.
En doble turno del martes vinieron las primeras para cerrar en la mañana del miércoles con la atracción extra que fue ver en pista la posta donde los atletas armaron los equipos por Departamentos.
Los resultados de todas las pruebas son:
Femenino:
Lanzamiento de bala: 1° Yuliana Barreto de Ibarreta, 2° Pilar Martínez de Pirané y 3° Ángeles Antoneli de Naineck.
Lanzamiento de jabalina: 1° Milagros Basualdo de Pirané, 2° Xiomara Roa de Estanislao del Campo y 3° Priscila Enciso de Clorinda.
Lanzamiento de martillo: 1° Ángeles Antoneli de Naineck, 2° Cristina Ojeda de Fontana y 3° Agustina Ruiz de Laguna Yema.
Lanzamiento de disco: 1° Pilar Martínez de Pirané, 2° Glenda González de Palo Santo y 3° Morena Carabajal de Posta Cambio Zalazar.
En 80 metros con vallas: 1° Milagros Arce de Naineck, 2° Sofía Olázar de Herradura y 3° Aimar Sanabria de Piran.
En 80 metros: 1° Anahí Escobar de Clorinda, 2°Milagros Arce de Naineck y 3° Guillermina Dura de Estanislao del Campo.
En 200 metros: 1° Anahí Escobar de Clorinda, 2° Elisa Maldonado de Posta Cambio Zalazar y 3° Guillermina Dura de Estanislao del Campo.
En 600 metros: 1° Victoria Torres de Formosa, 2° Nahiara Duarte de Formosa y 3° Ludmila Medina de Pirané.
En 2000 metros: 1° Victoria Torres de Formosa, 2° Ludmila Bogado de Formosa y 3° Melva Rodríguez de Pozo Mortero.
Salto en alto: 1° Alexa Giménez de Riacho He Hé, 2° Natasha Arias de Laguna Yacaré y 3° Yazmín Rojas de Pirané.
Salto en largo: 1° Micaela Rodríguez de Clorinda, 2° Mía Mora de Formosa y 3° Nicol Aguirre de Naineck.
Salto triple: 1° Nicol Aguirre de Naineck, 2° Alexa Giménez de Riacho He Hé y 3° Itatí Rigureztia de Ibarreta.
Marcha: 1° Natasha Arias de Laguna Yacaré y 2° Fiorella Olmedo de Riacho He Hé.
Posta: 1° Pilcomayo, 2° Patiño y 3° Pirané.
Masculino: Lanzamiento de bala: 1° Guillermo Vega de Laishí, 2° Gonzalo Gamarra de Palo Santo y 3° Martín Sosa de Formosa.
Lanzamiento de martillo: 1° Guillermo Vega de Laishí, 2° Tiago Montes de Laguna Yacaré y 3° Gabriel Cardozo de Laguna Blanca.
Lanzamiento de disco: 1° Gonzalo Gamarra de Palo Santo, 2° Fernando González de Mansilla y 3° Gabino Duarte de Estanislao del Campo.
Lanzamiento de jabalina: 1° Martín Sosa de Formosa, 2° Gastón Godoy de Palo Santo y 3) Mateo Sánchez de Fontana.
80 metros con vallas: 1) Iván Coronel de Clorinda, 2) Franco Palacios de Laguna Yacaré y 3° Lautaro Jara Lunghi de Riacho He Hé.
En 80 metros: 1° Felipe Benítez de Naineck, 2° Cristian Melgarejo de Clorinda y 3° Jonathan Pérez de Pozo del Tigre.
En 200 metros: 1° Benjamín Monzón de Villa Dos Trece, 2° Nair Galeano de Lamadrid y 3° Felipe Benítez de Naineck.
En 600 metros: 1° Nahuel Insaurralde de Palo Santo, 2° Carlos Maidana de Clorinda y 3° Andrés Contreras de Laishí.
En 2000 metros: 1° Alexis Gómez de Formosa, 2° Alejo Lencina de Formosa y 3° Nahuel Insaurralde de Palo Santo.
Salto en alto: 1° Ramiro Britez de Riacho He Hé, 2° Tiago Díaz de Villa Dos Trece y 3° Walter Argañaraz de Laguna Yacaré.
Salto en largo: 1° Fernando González de Mansilla, 2° Tiago Acosta de Palo Santo y 3° Franco Palacios de Lamadrid.
Salto triple: 1° Lautaro Flores de Pirané, 2° Lautaro Jara Lunghi de Riacho He Hé y 3° Tiago Acosta de Palo Santo.
Marcha: 1° Enzo Aylan de Laguna Yacaré y 2° Dairo Gómez de Riacho He Hé.
Posta: 1° Pirané, 2° Pilcomayo y 3° Laishí.
FOTO: La cita del atletismo provincial permitió la presencia de organizadores, entrenadores, y deportistas, en las hermosas instalaciones del Centro Provincial de Educación Física N° 1 en la capital formoseña.