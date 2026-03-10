URF: ¡El Rugby es Coraje, Respeto y Nombre de Mujer!

Finalizó con éxito una jornada histórica en el Club Aguará R&HC con el Torneo Amistoso Internacional «Día de la Mujer». Más que una competencia, vivimos un homenaje en el lugar donde nuestras jugadoras mejor se expresan: la cancha, señaló mediante un comunicado la Unión de Rugby de Formosa (URF). Desde la Unión de Rugby de Formosa, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los pilares que sostuvieron este evento: Al Club Aguará: Por brindarnos su excelente infraestructura y ser los grandes anfitriones de esta jornada internacional.

A la Dirigencia y la URF: Por el compromiso de los directivos de cada club y de nuestra Unión para seguir impulsando estos espacios de integración. A los Árbitros, médicos y Logística: Por su labor técnica y a todos los colaboradores que trabajaron en cada detalle para que el torneo fuera un éxito.

A los Clubes Participantes: Un orgullo contar con la URP (Paraguay), Qompí, Caza y Pesca, San Cipriano y las locales de Aguará.

Nuestro desafío es seguir adelante.

A las jugadoras, entrenadoras y referentes: gracias por inspirarnos con su garra y determinación. El rugby femenino en Formosa no tiene techo, pero para seguir creciendo necesitamos que vos también te sumes.

Invitamos a todas las mujeres que quieran ser parte de esta familia a acercarse a los clubes. No importa la experiencia, solo las ganas de dejar todo en la cancha y crecer bajo los valores de nuestro deporte.

Feliz Día de la Mujer y que siga rodando la ovalada