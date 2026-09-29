Valentina Orrabali busca cumplir su sueño de representar a Formosa en el Panamericano de Taekwondo

A sus 22 años, Valentina Orrabali combina su pasión por el taekwondo con el desafío de estudiar Ingeniería Civil en Formosa. Con más de 11 años de trayectoria en la disciplina y cinturón negro tercer dan, se prepara para competir en el Panamericano que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, el 6, 7 y 8 de noviembre.

En diálogo con “Hora 20” de FM Espacios 92.5, la joven contó que competirá en la categoría adultos de cinturones negros, tanto en formas como en lucha, y que busca cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos: representar a Formosa en una competencia internacional.

Una preparación que combina deporte y estudios

Orrabali nació en Formosa, aunque fue criada en Jujuy, y hace dos años regresó a la provincia para estudiar Ingeniería Civil. Actualmente cursa el segundo año de una carrera de cinco años y asegura que la organización es fundamental para poder sostener sus dos grandes desafíos.

Además de entrenar taekwondo, realiza preparación física complementaria para llegar de la mejor manera al certamen. “Es una carrera que lleva muchos sacrificios”, explicó al referirse al camino deportivo y a la preparación física, mental y emocional que requiere competir en eventos de alto nivel.

Su vínculo con el taekwondo comenzó cuando tenía entre 10 y 11 años, luego de que un primo le mostrara la disciplina. Desde entonces, continuó su formación junto a su saboním, César Ramos, hasta convertirse también en instructora.

Una rifa para llegar a Uruguay

El principal desafío ahora es económico. Para poder afrontar el viaje, la estadía durante los tres días de competencia y la inscripción al torneo, Valentina estima que necesita reunir alrededor de $1.500.000.

Para lograrlo, organizó una rifa con 200 números a $3.000 cada uno, que fue posible gracias a distintos emprendimientos y marcas que aportaron productos para conformar los premios.

La deportista también contó que durante sus vacaciones de invierno, junto a sus padres y sus dos hermanas —quienes también participarán del Panamericano—, realizaron ventas de empanadas y locro para recaudar fondos.

Valentina espera que el acompañamiento de la comunidad le permita concretar su primera experiencia internacional y llegar a Montevideo con el objetivo de competir en ambas modalidades y buscar una medalla.

Quienes quieran colaborar o adquirir un número de la rifa pueden comunicarse al 388-574-8178 o realizar una colaboración mediante el alias orrabali.tkd. También comparte información y actualizaciones sobre la rifa y sus sponsors a través de sus redes sociales.

Para la joven taekwondista, el viaje representa mucho más que un hecho deportivo: es la posibilidad de dar un nuevo paso en una trayectoria construida durante más de una década de disciplina, esfuerzo y dedicación.

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